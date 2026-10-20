Туск спростував участь Польщі у зустрічі Зеленського з американськими переговірниками в Норвегії

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що зустріч в Осло за участю президента України Володимира Зеленського, американських переговірників та європейських лідерів матиме переважно консультаційний характер. За його словами, сторони спробують з'ясувати, чи існують передумови для припинення вогню у війні Росії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналістам Туск під час засідання польського уряду.

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Польський прем'єр спростував інформацію про участь представників його країни в переговорах.

"Це якесь непорозуміння", – заявив Туск, коментуючи повідомлення про присутність Польщі на зустрічі.

За його словами, переговори прийматиме прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. У них також візьмуть участь президент Фінляндії Александр Стубб, президент України Володимир Зеленський та американський спецпредставник Стів Віткофф.

Ще один американський переговорник, Джаред Кушнер, має долучитися до обговорення дистанційно. Як зазначив Туск, після зустрічі представники США планують вирушити до Москви.

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Туск закликав не переоцінювати результати зустрічі

Глава польського уряду наголосив, що переговори в Осло поки не варто розглядати як етап, який обов'язково приведе до конкретних домовленостей про завершення війни.

На його думку, йдеться передусім про консультації та спробу визначити, чи є умови для досягнення перемир'я або припинення вогню.

Водночас Туск запевнив, що Польща залишається залученою до обговорення дипломатичних ініціатив щодо України.

Він повідомив, що підтримує постійний контакт із прем'єр-міністром Норвегії та президентом Фінляндії, від яких отримує інформацію про підготовку зустрічі.

За словами Туска, Варшава також оперативно отримує відомості про перебіг консультацій між лідерами держав, найбільш залучених до врегулювання війни.

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Польща застерігає від небезпечних для України умов миру

Польський прем'єр окремо наголосив на необхідності зберігати єдність західних країн у підтримці України та підготовці до можливих мирних переговорів.

"Ми дуже хочемо, щоб увесь Західний світ був солідарним і дуже єдиним у питанні підтримки України у війні з Росією та майбутніх, дай Боже, якнайшвидших, мирних переговорів", – заявив він.

Туск підкреслив, що Польща та інші європейські держави мають захищати Україну не лише від російської агресії, а й від можливих вимог під час переговорів, які можуть становити загрозу безпеці інших країн.

За його словами, Варшава разом із європейськими партнерами намагатиметься не допустити домовленостей, наслідки яких можуть негативно позначитися на безпеці України та Європи.

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