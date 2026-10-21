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Новости Мирные переговоры
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Переговоры в Норвегии продолжатся 21 октября, но не на уровне лидеров, - ОП

Переговоры в Осло

Мирные переговоры в Осло о прекращении войны России против Украины продолжатся завтра. Однако дальнейшие консультации будут проходить уже не на уровне лидеров.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Офиса Президента Игорь Жовква, сообщает Цензор.НЕТ.

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Роль Европы в достижении справедливого мира

Жовква отметил важность участия Европы в переговорном процессе.

"Норвегия сегодня стала очередной площадкой, где продолжается процесс важных переговоров. Процесс, который, надеемся, все-таки приведет к установлению прочного, справедливого мира, о котором Украина всегда говорит на всех площадках. Мы всегда говорим, что европейские столицы, европейские страны должны играть важную роль", — подчеркнул чиновник.

Продолжение консультаций в Осло

Руководитель аппарата президента добавил, что переговоры продолжатся завтра, однако не на уровне лидеров.

"Я думаю, что (переговорные, – ред.) форматы будут продолжены на других уровнях, не только на уровне лидеров, и на следующий день", – сказал он.

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Переговоры в Осло

  • Ранее сообщалось, что 20 октября в Норвегии состоялась встреча украинской и американской делегаций во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом соответственно.
  • По итогам встречи стало известно, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.
  • Президент Финляндии Александр Стубб заявил о достижении "реального прогресса" на сегодняшних переговорах в Осло с участием представителей США.

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