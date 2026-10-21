Рашисты нанесли удар по жилому сектору в Харьковской области: двое погибших, 11 пострадавших, в том числе дети. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты нанесли массированный удар по Харьковской области, в результате чего погибли два человека. 11 человек получили ранения, в том числе двое детей.
Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Последствия
Под ударом — жилой сектор поселка Коротыч Харьковского района.
"Разрушены и повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Из-под завалов одного из домов спасатели извлекли тела погибших мужчины и женщины", — говорится в сообщении.
По другому адресу возник пожар в хозяйственной постройке.
"Несмотря на угрозу повторных ударов, на местах атак работали спасатели, саперы, кинологи и офицеры-спасатели громады", — добавили в ГСЧС.
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