Рашисты нанесли удар по жилому сектору в Харьковской области: двое погибших, 11 пострадавших, в том числе дети. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты нанесли массированный удар по Харьковской области, в результате чего погибли два человека. 11 человек получили ранения, в том числе двое детей.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия

Под ударом — жилой сектор поселка Коротыч Харьковского района.

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"Разрушены и повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Из-под завалов одного из домов спасатели извлекли тела погибших мужчины и женщины", — говорится в сообщении.

По другому адресу возник пожар в хозяйственной постройке.

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"Несмотря на угрозу повторных ударов, на местах атак работали спасатели, саперы, кинологи и офицеры-спасатели громады", — добавили в ГСЧС.

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