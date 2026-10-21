Рашисти вдарили по житловому сектору на Харківщині: двоє загиблих, 11 постраждалих, зокрема діти. ФОТОрепортаж

Російські окупанти масовано атакували Харківщину, внаслідок чого загинули двоє людей. 11 осіб постраждали, зокрема двоє дітей.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки

Під ударом - житловий сектор селища Коротич Харківського району.

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"Зруйновано та пошкоджено приватні будинки й господарські споруди. З-під завалів одного з будинків рятувальники деблокували тіла загиблих чоловіка та жінки", - йдеться в повідомленні.

За іншою адресою виникла пожежа в господарській споруді.

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"Попри загрозу повторних ударів, на місцях атак працювали рятувальники, сапери, кінологи та офіцери-рятувальники громади", - додали у ДСНС.

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