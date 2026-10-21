Два человека погибли в результате удара вражеского FPV-дрона по гражданскому автомобилю на Запорожье
Сегодня, 21 октября, российские оккупанты атаковали Запорожский район, в результате чего есть погибшие.
Об этом сообщил глава ОГА Михаил Семикин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, сегодня утром вблизи Камышевахи вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, который двигался по дороге.
К сожалению, погибли мужчина 73 лет и 71-летняя женщина.
"Люди просто ехали по своим делам. Но россияне в очередной раз направили оружие против мирных жителей. Искренние соболезнования родным и близким погибших", — говорится в сообщении.
Что предшествовало
Напомним, вечером 20 октября российские войска атаковали автобус в Запорожье с помощью FPV-дрона.
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