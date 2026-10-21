Два человека погибли в результате удара вражеского FPV-дрона по гражданскому автомобилю на Запорожье

Сегодня, 21 октября, российские оккупанты атаковали Запорожский район, в результате чего есть погибшие.

Об этом сообщил глава ОГА Михаил Семикин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Так, сегодня утром вблизи Камышевахи вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, который двигался по дороге.

К сожалению, погибли мужчина 73 лет и 71-летняя женщина.

"Люди просто ехали по своим делам. Но россияне в очередной раз направили оружие против мирных жителей. Искренние соболезнования родным и близким погибших", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала склад в Запорожье: ранены трое человек. ФОТО

Что предшествовало

Напомним, вечером 20 октября российские войска атаковали автобус в Запорожье с помощью FPV-дрона.

Смотрите также: РФ задействует пять армий и спецназовцев ГРУ для прорыва к Запорожью, — 7-й корпус ДШВ. КАРТА