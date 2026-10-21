Дві людини загинули внаслідок удару ворожого FPV-дрона по цивільному автомобілю на Запоріжжі
Сьогодні, 21 жовтня, російські окупанти атакували Запорізький район, унаслідок чого є загиблі.
Про це повідомив голова ОВА Михайло Семікін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, сьогодні вранці поблизу Комишувахи ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, який рухався дорогою.
На жаль, загинули чоловік 73 років та 71-річна жінка.
"Люди просто їхали у своїх справах. Але росіяни вкотре спрямували зброю проти мирних жителів. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.
Що передувало
Нагадаємо, увечері 20 жовтня російські війська атакували автобус у Запоріжжі за допомогою FPV-дрона.
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