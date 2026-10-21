Дві людини загинули внаслідок удару ворожого FPV-дрона по цивільному автомобілю на Запоріжжі

Сьогодні, 21 жовтня, російські окупанти атакували Запорізький район, унаслідок чого є загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Михайло Семікін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, сьогодні вранці поблизу Комишувахи ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, який рухався дорогою.

На жаль, загинули чоловік 73 років та 71-річна жінка.

"Люди просто їхали у своїх справах. Але росіяни вкотре спрямували зброю проти мирних жителів. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало

Нагадаємо, увечері 20 жовтня російські війська атакували автобус у Запоріжжі за допомогою FPV-дрона.

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