Россияне начали применять против Украины новую крылатую ракету "Филин", - ГУР

Российские оккупанты начали использовать для нанесения ударов по Украине новую ракету "Филин".

Об этом сообщили в ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о ракете?

Враг начал применять ее в конце лета этого года.

"Филин" имеет фюзеляж из композиционного материала (угле- и стеклопластика) длиной 3,5 метра и размах крыльев 3 метра. Отдельные элементы ракеты изготовлены с использованием технологии 3D-печати.

"Максимальная скорость, заявленная противником, — 800 км/ч; дальность — до 1 200 км. Ракета может летать на сверхнизких высотах и до 6 км. Существуют версии с боевой частью весом 50 и 100 кг", — говорится в сообщении.

Запуски осуществляются с наземной пусковой установки с помощью порохового ускорителя.

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Детали

Бортовое оборудование производит ООО "ПЛАЗ", которое также задействовано в производстве БпЛА "Гарпия" (модификация "Герани-2" с сериями К, КБ, КЦ и т. д. производства АО "ИЭМЗ "Купол"). Блоки "Филины" и "Гарпии" имеют схожую компоновку и маркировку.

За наведение на цель отвечает инерциальная навигационная система китайского производства и 16-канальная "Комета".

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"Электронная компонентная база бортового оборудования аналогична другим российским ракетам и БПЛА, но отличается увеличением доли китайских компонентов (американских — 35, китайских — 22) и унификацией решений для различных блоков и плат", — сообщили в разведке.

В то же время двигатель в "Филине" российский — R500 от ООО "Рейнольдс". Аналогичный двигатель ранее был идентифицирован в крылатой авиационной ракете С-71К "Ковер", С-71М "Монохром" и т. д.

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