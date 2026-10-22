Россияне начали применять против Украины новую крылатую ракету "Филин", - ГУР
Российские оккупанты начали использовать для нанесения ударов по Украине новую ракету "Филин".
Об этом сообщили в ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о ракете?
Враг начал применять ее в конце лета этого года.
"Филин" имеет фюзеляж из композиционного материала (угле- и стеклопластика) длиной 3,5 метра и размах крыльев 3 метра. Отдельные элементы ракеты изготовлены с использованием технологии 3D-печати.
"Максимальная скорость, заявленная противником, — 800 км/ч; дальность — до 1 200 км. Ракета может летать на сверхнизких высотах и до 6 км. Существуют версии с боевой частью весом 50 и 100 кг", — говорится в сообщении.
Запуски осуществляются с наземной пусковой установки с помощью порохового ускорителя.
Детали
Бортовое оборудование производит ООО "ПЛАЗ", которое также задействовано в производстве БпЛА "Гарпия" (модификация "Герани-2" с сериями К, КБ, КЦ и т. д. производства АО "ИЭМЗ "Купол"). Блоки "Филины" и "Гарпии" имеют схожую компоновку и маркировку.
За наведение на цель отвечает инерциальная навигационная система китайского производства и 16-канальная "Комета".
"Электронная компонентная база бортового оборудования аналогична другим российским ракетам и БПЛА, но отличается увеличением доли китайских компонентов (американских — 35, китайских — 22) и унификацией решений для различных блоков и плат", — сообщили в разведке.
В то же время двигатель в "Филине" российский — R500 от ООО "Рейнольдс". Аналогичный двигатель ранее был идентифицирован в крылатой авиационной ракете С-71К "Ковер", С-71М "Монохром" и т. д.
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