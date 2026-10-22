Росіяни почали застосовувати проти України нову крилату ракету "Філін", - ГУР

Російські окупанти почали застосовувати для ударів по Україні нову ракету "Філін".

Про це повідомили у ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про ракету?

Ворог почав застосовувати її наприкінці літа цього року.

"Філін" має фюзеляж з композиційного матеріалу (вугле- та стеклопластику) - довжиною 3,5 метри та розмах крил 3 метри. Окремі елементи ракети виготовлені з використанням технології 3D-друку.

"Максимальна швидкість, заявлена противником, - 800 км/год; дальність - до 1 200 км. Ракета може рухатися на наднизьких висотах і до 6 км. Існують версії з бойовою частиною 50 та 100 кг", - йдеться в повідомленні.

Пуски відбуваються з наземної пускової установки за допомогою порохового прискорювача.

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Деталі

Бортове обладнання виготовляє ТОВ "ПЛАЗ", яке також задіяне у виробництві БпЛА "Гарпия" (модифікація "Герані-2" з серіями К, КБ, КЦ тощо виробництва АТ "ІЕМЗ "Купол"). Блоки "Філіна" та "Гарпії" мають подібну компоновку та маркування.

За наведення на ціль відповідає інерціальна навігаційна система китайського виробництва та 16-канальна "Комета".

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"Електронна компонентна база бортового обладнання подібна до інших російських ракет та БпЛА, але виділяється збільшенням частки китайських компонентів (американських - 35, китайських - 22) та уніфікацією рішень для різних блоків та плат", - розповіли у розвідці.

Водночас двигун у "Філіна" російський - R500 від ТОВ "Рейнольдс". Аналогічний двигун раніше був ідентифікований у крилатій авіаційній ракеті С-71К "Ковер", С-71М "Монохром" тощо.

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