На поврежденной ударом РФ станции метро "Черниговская" завтра откроют один из вестибюлей

23 октября на станции метро "Черниговская", поврежденной в результате удара со стороны РФ, откроют один из вестибюлей.

Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Вестибюль будет работать для пассажиров с 5:31 до 23:27.

В то же время вестибюль № 2, в направлении ст. м. "Лесная", пока остается закрытым для пассажиров.

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Что предшествовало?

В ночь на 19 октября и утром Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. В столице погибла 21-летняя девушка, еще восемь человек пострадали. Повреждения получили жилые дома, медицинское учреждение, учебное заведение и инфраструктура метро.

В Киеве в результате российской атаки повреждены наземная станция метрополитена, пути и кабельная сеть. Из-за этого произошли изменения в движении метро между станциями "Академгородок" и "Лесная".

Впоследствии движение метро между станциями "Академгородок" и "Лесная" было восстановлено: станция "Черниговская" остается закрытой.

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