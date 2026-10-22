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Новости Закрытие станций метро в Киеве Обстрелы Киева
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На поврежденной ударом РФ станции метро "Черниговская" завтра откроют один из вестибюлей

Стало известно, когда откроют станцию метро "Черниговская"

23 октября на станции метро "Черниговская", поврежденной в результате удара со стороны РФ, откроют один из вестибюлей.

Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Вестибюль будет работать для пассажиров с 5:31 до 23:27.

В то же время вестибюль № 2, в направлении ст. м. "Лесная", пока остается закрытым для пассажиров.

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Что предшествовало?

  • В ночь на 19 октября и утром Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. В столице погибла 21-летняя девушка, еще восемь человек пострадали. Повреждения получили жилые дома, медицинское учреждение, учебное заведение и инфраструктура метро.
  • В Киеве в результате российской атаки повреждены наземная станция метрополитена, пути и кабельная сеть. Из-за этого произошли изменения в движении метро между станциями "Академгородок" и "Лесная".
  • Впоследствии движение метро между станциями "Академгородок" и "Лесная" было восстановлено: станция "Черниговская" остается закрытой.

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Автор: 

Киев (27809) Метрополитен (1082)
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