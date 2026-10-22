На пошкодженій ударом РФ станції метро "Чернігівська" завтра відкриють один із вестибюлів
23 жовтня на пошкодженій ударом РФ станції метро "Чернігівська" відкриють один із вестибюлів.
Про це повідомили у КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Вестибюль працюватиме для пасажирів із 5:31 до 23:27.
Водночас вестибюль № 2, у напрямку ст. м. "Лісова", наразі лишається зачиненим для пасажирів.
Що передувало?
- У ніч проти 19 жовтня та вранці Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. У столиці загинула 21-річна дівчина, ще восьмеро людей постраждали. Пошкоджень зазнали житлові будинки, медичний заклад, навчальна установа та інфраструктура метро.
- У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено наземну станцію метрополітену, колії та кабельну мережу. Через це є зміни у русі метро між станціями "Академмістечко" та "Лісова".
- Згодом було відновлено рух метро між станціями "Академмістечко" та "Лісова": "Чернігівська" залишається закритою.
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