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Новини Закриття станцій метро у Києві Обстріли Києва
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На пошкодженій ударом РФ станції метро "Чернігівська" завтра відкриють один із вестибюлів

Стало відомо, коли відкриють станцію метро Чернігівська

23 жовтня на пошкодженій ударом РФ станції метро "Чернігівська" відкриють один із вестибюлів.

Про це повідомили у КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Вестибюль працюватиме для пасажирів із 5:31 до 23:27.

Водночас вестибюль № 2, у напрямку ст. м. "Лісова", наразі лишається зачиненим для пасажирів.

Також дивіться: Нічний удар РФ: понад 400 рятувальників і поліцейських ліквідовують наслідки атаки на Київ, - Вигівський. ВIДЕО

Що передувало?

  • У ніч проти 19 жовтня та вранці Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. У столиці загинула 21-річна дівчина, ще восьмеро людей постраждали. Пошкоджень зазнали житлові будинки, медичний заклад, навчальна установа та інфраструктура метро.
  • У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено наземну станцію метрополітену, колії та кабельну мережу. Через це є зміни у русі метро між станціями "Академмістечко" та "Лісова".
  • Згодом було відновлено рух метро між станціями "Академмістечко" та "Лісова": "Чернігівська" залишається закритою.

Читайте: У Києві обмежили рух Південним мостом і змінили рух поїздів метро через обстріл

Автор: 

Київ (17446) Метрополітен (923)
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