Бельгия хочет присоединиться к антибаллистической программе FREYJA и проинформировала об этом Украину, - премьер де Вевер

Бельгия хочет присоединиться к международной антибаллистической программе FREYJA и проинформировала об этом президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер во время выступления в бельгийском парламенте, отвечая на вопросы депутатов по итогам саммита Европейского Союза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Почему мы не являемся членами антибаллистической коалиции? Мы очень хотели бы к ней присоединиться. Я сказал об этом Зеленскому, и он был открыт к такой возможности", — заявил Де Вевер.

Также отмечается, что страна рассматривает возможность привлечения своих оборонных предприятий к этому проекту.

Смотрите также: Норвегия активно участвует в антибаллистической программе FREYJA: уже есть первые результаты, - Зеленский. ВИДЕО

Что предшествовало

Напомним, в июле 2026 года Украина и еще 9 европейских государств официально объявили о начале создания Антибаллистической коалиции. В нее вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Украина и Великобритания. Участие открыто и для других стран, которые разделяют цели коалиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Программа FREYJA - в активной работе, к ней уже присоединились 10 стран, - Зеленский. ВИДЕО