Бельгия хочет присоединиться к антибаллистической программе FREYJA и проинформировала об этом Украину, - премьер де Вевер
Бельгия хочет присоединиться к международной антибаллистической программе FREYJA и проинформировала об этом президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер во время выступления в бельгийском парламенте, отвечая на вопросы депутатов по итогам саммита Европейского Союза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Что известно
"Почему мы не являемся членами антибаллистической коалиции? Мы очень хотели бы к ней присоединиться. Я сказал об этом Зеленскому, и он был открыт к такой возможности", — заявил Де Вевер.
Также отмечается, что страна рассматривает возможность привлечения своих оборонных предприятий к этому проекту.
Что предшествовало
Напомним, в июле 2026 года Украина и еще 9 европейских государств официально объявили о начале создания Антибаллистической коалиции. В нее вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Украина и Великобритания. Участие открыто и для других стран, которые разделяют цели коалиции.
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