Бельгія хоче долучитися до антибалістичної програми FREYJA і поінформувала про це Україну, - прем’єр де Вевер
Бельгія хоче приєднатися до міжнародної антибалістичної програми FREYJA і поінформувала про це президента Володимира Зеленського.
Про це повідомив прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер під час виступу в бельгійському парламенті, відповідаючи на запитання депутатів за підсумками саміту Європейського Союзу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Що відомо
"Чому ми не є членами антибалістичної коаліції? Ми дуже хотіли б до неї приєднатися. Я сказав про це Зеленському, і він був відкритий до такої можливості", – заявив Де Вевер.
Також зазначається, що країна розглядає можливість залучення своїх оборонних підприємств до цього проєкту.
Що передувало
Нагадаємо, у липні 2026 року Україна та ще 9 європейських держав офіційно оголосили про початок створення Антибалістичної коаліції. До неї увійшли Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна та Велика Британія. Участь відкрита і для інших країн, які поділяють цілі коаліції.
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