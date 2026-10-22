Бельгія хоче долучитися до антибалістичної програми FREYJA і поінформувала про це Україну, - прем’єр де Вевер

Бельгія хоче приєднатися до міжнародної антибалістичної програми FREYJA і поінформувала про це президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер під час виступу в бельгійському парламенті, відповідаючи на запитання депутатів за підсумками саміту Європейського Союзу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Що відомо

"Чому ми не є членами антибалістичної коаліції? Ми дуже хотіли б до неї приєднатися. Я сказав про це Зеленському, і він був відкритий до такої можливості", – заявив Де Вевер.

Також зазначається, що країна розглядає можливість залучення своїх оборонних підприємств до цього проєкту.

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Що передувало

Нагадаємо, у липні 2026 року Україна та ще 9 європейських держав офіційно оголосили про початок створення Антибалістичної коаліції. До неї увійшли Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна та Велика Британія. Участь відкрита і для інших країн, які поділяють цілі коаліції.

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