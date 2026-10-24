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Провели в плену 1703 дня: домой вернулись последние трое нацгвардейцев, попавшие в плен на ЧАЭС в 2022 году
В рамках обмена пленными 23 октября Украина вернула из российского плена трех военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые попали в плен на Чернобыльской АЭС 24 февраля 2022 года. Это штаб-сержант Александр Широкан из Чернигова, подполковник Юрий Пиндак и капитан Владислав Якименко.
Об этом в комментарии "Суспильному" рассказали в сообществе "Семьи пленных ЧАЭС", сообщает Цензор.НЕТ.
Все защитники ЧАЭС вернулись домой
Освобожденные нацгвардейцы — последние военные из тех, кто попал в российский плен на Чернобыльской АЭС в первый день полномасштабного вторжения.
Защитники провели в российском плену 1703 дня.
Что предшествовало
- Напомним, что 23 октября Украина и Россия провели обмен военнопленными.
- Из российского плена освобождены 261 украинский военнослужащий. Отдельно также удалось вернуть на Родину 9 гражданских лиц. Это третий этап комбинированного обмена пленными, который начался 19 августа.
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