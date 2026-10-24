307 1
Провели в неволі 1703 дні: додому повернулися останні троє нацгвардійців, які потрапили в полон на ЧАЕС 2022 року
У межах обміну полоненими 23 жовтня Україна повернула з російської неволі трьох військовослужбовців Національної гвардії України, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС 24 лютого 2022 року. Це штаб-сержант Олександр Широкан із Чернігова, підполковник Юрій Піндак і капітан Владислав Якименко.
Про це в коментарі "Суспільному" розповіли у спільноті "Родини полонених ЧАЕС", інформує Цензор.НЕТ.
Усі захисники ЧАЕС повернулися додому
Звільнені нацгвардійці — останні військові з тих, хто потрапив у російський полон на Чорнобильській АЕС у перший день повномасштабного вторгнення.
Захисники перебували в російській неволі 1703 дні.
Що передувало
- Нагадаємо, що 23 жовтня Україна та Росія провели обмін військовополоненими.
- З російської неволі визволено 261 українського військовослужбовця. Окремо також вдалося повернути на Батьківщину 9 цивільних. Це третій етап комбінованого обміну полоненими, який розпочався 19 серпня.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль