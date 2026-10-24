Провели в неволі 1703 дні: додому повернулися останні троє нацгвардійців, які потрапили в полон на ЧАЕС 2022 року

У межах обміну полоненими 23 жовтня Україна повернула з російської неволі трьох військовослужбовців Національної гвардії України, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС 24 лютого 2022 року. Це штаб-сержант Олександр Широкан із Чернігова, підполковник Юрій Піндак і капітан Владислав Якименко.

Про це в коментарі "Суспільному" розповіли у спільноті "Родини полонених ЧАЕС", інформує Цензор.НЕТ.

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Усі захисники ЧАЕС повернулися додому

Звільнені нацгвардійці — останні військові з тих, хто потрапив у російський полон на Чорнобильській АЕС у перший день повномасштабного вторгнення.

Захисники перебували в російській неволі 1703 дні.

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Що передувало

Нагадаємо, що 23 жовтня Україна та Росія провели обмін військовополоненими.

З російської неволі визволено 261 українського військовослужбовця. Окремо також вдалося повернути на Батьківщину 9 цивільних. Це третій етап комбінованого обміну полоненими, який розпочався 19 серпня.

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