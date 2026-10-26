В Воронежской области дрон попал в пассажирский поезд, движение по железной дороге остановлено. На предприятиях пожары

В результате массированной атаки дронов на Воронежскую область РФ на станции Сомово был поврежден вагон поезда, следовавшего из Анапы в Москву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Новые обстоятельства

Как отмечается, на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж движение поездов приостановлено.

"Ожидаются задержки пассажирских поездов южного направления и пригородных поездов", — сообщили в РЖД.

Кроме того, как сообщает губернатор Александр Гусев, пожары вспыхнули на нескольких промышленных предприятиях и в деловом центре в центральной части города Воронежа.

Читайте также: Силы обороны нанесли удар по промзоне в Ельце Липецкой области: атакован завод "Энергия", производящий компоненты для ракет и БПЛА (обновлено). ФОТО

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Воронеж подвергается массированным атакам дронов: попадания в деловой центр, жители сообщают о прилетах, город в дыму.

Читайте также: Атаки Украины на регионы РФ "не изменят ход событий", - Песков