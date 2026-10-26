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Новости Атака дронов на регионы РФ
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В Воронежской области дрон попал в пассажирский поезд, движение по железной дороге остановлено. На предприятиях пожары

Атака на железную дорогу в Воронеже

В результате массированной атаки дронов на Воронежскую область РФ на станции Сомово был поврежден вагон поезда, следовавшего из Анапы в Москву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Новые обстоятельства

Как отмечается, на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж движение поездов приостановлено.

"Ожидаются задержки пассажирских поездов южного направления и пригородных поездов", — сообщили в РЖД.

Кроме того, как сообщает губернатор Александр Гусев, пожары вспыхнули на нескольких промышленных предприятиях и в деловом центре в центральной части города Воронежа.

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Что этому предшествовало?

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Удары по РФ (1323) Воронеж (19) Воронежская область РФ (13)
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Топ комментарии
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Рязанський сахар прилетів у поїзд. В чумному бараку нєвпєрвой.
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26.10.2026 08:37 Ответить
+11
"Варонеж! Не спать!!!"
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26.10.2026 08:37 Ответить
+11
"Нє надо біло начінать"(с.) (***** в.в.)
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26.10.2026 08:40 Ответить

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