В Воронежской области дрон попал в пассажирский поезд, движение по железной дороге остановлено. На предприятиях пожары
В результате массированной атаки дронов на Воронежскую область РФ на станции Сомово был поврежден вагон поезда, следовавшего из Анапы в Москву.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Новые обстоятельства
Как отмечается, на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж движение поездов приостановлено.
"Ожидаются задержки пассажирских поездов южного направления и пригородных поездов", — сообщили в РЖД.
Кроме того, как сообщает губернатор Александр Гусев, пожары вспыхнули на нескольких промышленных предприятиях и в деловом центре в центральной части города Воронежа.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Воронеж подвергается массированным атакам дронов: попадания в деловой центр, жители сообщают о прилетах, город в дыму.
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