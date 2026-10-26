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Новини Атака дронів на регіони РФ
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У Воронезькій області дрон влучив у пасажирський поїзд, рух залізниці зупинено. На підприємствах пожежі

Атака на залізницю у Воронежі

Через масовану дронову атаку на Воронезьку область РФ на станції Сомово було пошкоджено вагон поїзда, що прямував з Анапи до Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Нові обставини

Як зазначається, на ділянці Тресвятська - Сомово - Отрожка - Воронеж рух поїздів призупинили.

"Очікуються затримки пасажирських поїздів південного напрямку та приміських поїздів", - повідомили в РЖД.

Також, як інформує губернатор Олександр Гусєв, пожежі спалахнули на кількох промислових підприємствах та в діловому центрі у центральній частині міста Воронежа.

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Що передувало?

Також читайте: Атаки України на регіони РФ "не змінять перебіг подій", - Пєсков

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Удари по РФ (1372) Воронеж (26) Воронезька область РФ (13)
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Топ коментарі
+19
Рязанський сахар прилетів у поїзд. В чумному бараку нєвпєрвой.
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26.10.2026 08:37 Відповісти
+15
"Нє надо біло начінать"(с.) (***** в.в.)
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26.10.2026 08:40 Відповісти
+13
"Варонеж! Не спать!!!"
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26.10.2026 08:37 Відповісти

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