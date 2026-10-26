У Воронезькій області дрон влучив у пасажирський поїзд, рух залізниці зупинено. На підприємствах пожежі

Через масовану дронову атаку на Воронезьку область РФ на станції Сомово було пошкоджено вагон поїзда, що прямував з Анапи до Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Нові обставини

Як зазначається, на ділянці Тресвятська - Сомово - Отрожка - Воронеж рух поїздів призупинили.

"Очікуються затримки пасажирських поїздів південного напрямку та приміських поїздів", - повідомили в РЖД.

Також, як інформує губернатор Олександр Гусєв, пожежі спалахнули на кількох промислових підприємствах та в діловому центрі у центральній частині міста Воронежа.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Воронеж масовано атакують дрони: влучання у БЦ, мешканці повідомляють про прильоти, місто у диму.

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