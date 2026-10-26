У Воронезькій області дрон влучив у пасажирський поїзд, рух залізниці зупинено. На підприємствах пожежі
Через масовану дронову атаку на Воронезьку область РФ на станції Сомово було пошкоджено вагон поїзда, що прямував з Анапи до Москви.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Нові обставини
Як зазначається, на ділянці Тресвятська - Сомово - Отрожка - Воронеж рух поїздів призупинили.
"Очікуються затримки пасажирських поїздів південного напрямку та приміських поїздів", - повідомили в РЖД.
Також, як інформує губернатор Олександр Гусєв, пожежі спалахнули на кількох промислових підприємствах та в діловому центрі у центральній частині міста Воронежа.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Воронеж масовано атакують дрони: влучання у БЦ, мешканці повідомляють про прильоти, місто у диму.
Топ коментарі
+19 Tema9
показати весь коментар26.10.2026 08:37 Відповісти Посилання
+15 Gal
показати весь коментар26.10.2026 08:40 Відповісти Посилання
+13 Яр Холодний
показати весь коментар26.10.2026 08:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль