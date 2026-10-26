Украина завершила свою часть работ над противоракетной ракетой FREYJA, - Зеленский

Президент Владимир Зеленскийзаявил, что Украина завершила свою часть работ над европейским проектом антибаллистической ракеты FREYJA, а десять стран-партнеров продолжают работать над своими задачами.

Об этом он сообщил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

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О проекте

"Что касается антибаллистического проекта "Фрейя", Украина сделала то, что ей нужно было сделать. То, что должны сделать партнеры - в проекте участвуют 10 стран - находится в процессе", - отметил президент.

По его словам, проект, в частности, обсуждался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Одним из ключевых партнеров в разработке также является Норвегия.

Зеленский подчеркнул, что создание таких систем обычно занимает десятилетия, но Украине нужно ускорить процесс из-за ситуации с безопасностью.

"Над такими системами работают десятки лет. Мы хотим сделать это очень быстро, потому что времени нет", - сказал он.

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Что известно о проекте FREYJA

В апреле 2026 года в компании Fire Point заявляли о планах поставить на вооружение украинской армии уже в 2027 году новую систему ПВО, способную перехватывать баллистические ракеты. Совладелец компании Денис Штилерман тогда говорил, что она должна стать более дешёвой альтернативой системе Patriot, со стоимостью менее миллиона долларов за ракету.

Впоследствии Fire Point представила антибаллистический проект Freyja, основой которого станет ракета-перехватчик FP-7.x. По данным компании, скорость полета ракеты составляет 1500–2000 метров в секунду, длина - 7,25 метра. Штилерман рассказывал, что испытания FP-7.x прошли "достаточно успешно": ракета достигла высоты 25 километров, что сопоставимо с показателями Patriot, а стоит 700 тысяч долларов против 3,8 миллиона долларов за ракету Patriot PAC-3.

В июле Украина и еще девять европейских стран объявили о создании Антибаллистической коалиции, которая будет работать над системой перехвата баллистических ракет FREYJA. Украина должна была разработать ракету-перехватчик, а партнеры - обеспечить систему радарами, датчиками и другими компонентами.

В Украине надеются, что прототип системы будет готов уже в первой половине 2027 года. Ее строят по принципу открытой архитектуры: если какая-либо страна захочет интегрировать в Freyja собственные радары или системы управления, это можно будет сделать без препятствий.

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