Україна завершила свою частину робіт над антибалістичною ракетою FREYJA, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завершила свою частину робіт над європейським проєктом антибалістичної ракети FREYJA, а десять країн-партнерів ще працюють над своїми завданнями.

Про це він сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

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Про проєкт

"Що стосується антибалістичного проєкту "Фрея", Україна зробила те, що їй потрібно було зробити. Те, що мають зробити партнери, — участь беруть 10 країн — перебуває в процесі", — зазначив президент.

За його словами, проєкт, зокрема, обговорювали з президентом Франції Емманюелем Макроном. Одним із ключових партнерів у розробці також є Норвегія.

Зеленський наголосив, що створення таких систем зазвичай триває десятиліттями, але Україні потрібно пришвидшити процес через безпекову ситуацію.

"Над такими системами працюють десятки років. Ми хочемо дуже швидко, бо часу немає", — сказав він.

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Що відомо про проєкт FREYJA

У квітні 2026 року в компанії Fire Point заявляли про плани поставити на озброєння української армії вже 2027 року нову систему ППО, здатну перехоплювати балістичні ракети. Співвласник компанії Денис Штілерман тоді казав, що вона має стати дешевшою альтернативою системі Patriot, зі вартістю менш ніж мільйон доларів за ракету.

Згодом Fire Point представила антибалістичний проєкт Freyja, основою якого стане ракета-перехоплювач FP-7.x. За даними компанії, швидкість польоту ракети становить 1500–2000 метрів на секунду, довжина — 7,25 метра. Штілерман розповідав, що випробування FP-7.x було "досить успішним": ракета досягла висоти 25 кілометрів, подібно до показників Patriot, а коштує 700 тисяч доларів проти 3,8 мільйона доларів за ракету Patriot PAC-3.

У липні Україна та ще дев'ять європейських країн оголосили про створення Антибалістичної коаліції, яка працюватиме над системою перехоплення балістичних ракет FREYJA. Україна мала розробити ракету-перехоплювач, а партнери — забезпечити систему радарами, сенсорами та іншими компонентами.

В Україні сподіваються, що прототип системи буде готовий уже в першій половині 2027 року. Її будують за принципом відкритої архітектури: якщо будь-яка країна захоче інтегрувати у Freyja власні радари чи системи керування, це можна зробити без перешкод.

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