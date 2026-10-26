В больнице умер 12-летний Артем Коваль, раненный во время атаки РФ на Новую Водолагу

В одной из киевских больниц скончался 12-летний Артем Коваль, получивший тяжелые травмы в результате российского удара по Новой Водолаге 19 октября. Его младшая сестра погибла на месте обстрела.

Об этом сообщает"Суспільне.Харків" со ссылкой на пост в соцсетях главы Нововодолагской громады Александра Есина, передает Цензор.НЕТ.

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Врачи более недели боролись за жизнь мальчика

"Нашу громаду потрясла страшная трагедия, жестокость которой невозможно постичь ни разумом, ни сердцем. Российский обстрел Новой Водолаги 19 октября 2026 года унес жизнь второго ребенка из одной семьи - в киевской больнице умер 12-летний Артем Коваль", - написал Есин.

По его словам, столичные врачи более недели боролись за жизнь мальчика.

"К сожалению, чуда не произошло - травмы оказались несовместимыми с жизнью. Его младшая сестричка, 8-летняя Арина, погибла сразу на месте обстрела", - рассказал глава громады.

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Что предшествовало этому?

Удар РФ по поселку Новая Водолага в Харьковской области произошел 19 октября. Погибли шесть человек, среди них - дети.

Среди погибших - учительница начальных классов Инна Марюхна и ее годовалая дочь Ангелина.

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