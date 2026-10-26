У лікарні помер 12-річний Артем Коваль, поранений під час атаки РФ на Нову Водолагу

У лікарні Києва помер 12-річний Артем Коваль, який зазнав тяжких травм внаслідок російського удару по Новій Водолазі 19 жовтня. Його молодша сестра загинула на місці обстрілу.

Про це повідомляє "Суспільне.Харків" з посиланням на допис в соцмережах голови Нововодолазької громади Олександра Єсіна, передає Цензор.НЕТ.

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Лікарі понад тиждень боролися за життя хлопчика

"Нашу громаду сколихнула страшна трагедія, жорстокість якої неможливо осягнути ні розумом, ні серцем. Російський обстріл Нової Водолаги 19 жовтня 2026 року забрав життя другої дитини з однієї родини — у лікарні Києва помер 12-річний Артем Коваль", - написав Єсін.

За його словами, столичні лікарі понад тиждень боролися за життя хлопчика.

"На жаль, дива не сталося — травми виявилися несумісними з життям. Його молодша сестричка, 8-річна Аріна, загинула одразу на місці обстрілу",- розповів голова громади.

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Що передувало?

Удар РФ по селищу Нова Водолага на Харківщині стався 19 жовтня. Загинули шестеро людей, серед них — діти.

Серед загиблих - вчителька початкових класів Інна Марюхна та її однорічна донька Ангеліна.

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