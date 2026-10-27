Удар по Южному мосту в Киеве: Kyiv City Express выводит на маршрут дополнительные рейсы

"Укрзализныця" запускает на маршруте дополнительные рейсы Kyiv City Express, пока инфраструктура столичного метрополитена и мостов находится на ремонте после ударов со стороны РФ.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Начинаем уже сегодня вечером. В вечерний час пик назначаем 10 дополнительных рейсов, которые будут пересекать оба моста: Дарницкий и Северный.

Поезда будут курсировать по полукольцу Видубичи – Березняки – Дарница – Русановка – Левобережная – Никольская Слободка – Воскресенка – Радужный – Почайна и в обратном направлении", – говорится в сообщении.

Первый рейс из Выдубичей отправляется в 15:57, а из Почайной — в 15:59.

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Поезда будут отправляться с следующих путей: станция Выдубичи – № 3А, Дарница и Почайна – № 3. На ст. Березняки поезда, курсирующие в направлении Выдубичи – Дарница, будут прибывать на 4-й путь 3-й платформы.

"С 28 октября дополнительные рейсы будут курсировать и утром, и вечером. Всего пассажиров ждут 16 дополнительных рейсов. Благодаря сочетанию регулярных и дополнительных поездов интервал в часы пик по полукольцу составит от 15 минут", — подытожили там.

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Что этому предшествовало?

В Киеве после ночной российской атаки 27 октября ввели изменения в работе общественного транспорта. Из-за повреждений наземной инфраструктуры метрополитена изменено движение поездов на красной и зеленой линиях, а движение транспорта по Южному мосту временно перекрыто.

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