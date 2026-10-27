Удар по Південному мосту в Києві: Kyiv City Express виводить на маршрут додаткові рейси
"Укрзалізниця" виводить на маршрут додаткові рейси Kyiv City Express, поки інфраструктура столичного метрополітену та мостів на ремонті після ударів РФ.
Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Стартуємо вже цього вечора. У вечірню годину пік призначаємо 10 додаткових рейсів, що перетинатимуть обидва мости: Дарницький і Північний.
Поїзди курсуватимуть півкільцем Видубичі – Березняки – Дарниця – Русанівка – Лівобережна – Микільська Слобідка – Воскресенка – Райдужний – Почайна та в зворотному напрямку", - йдеться в повідомленні.
Перший рейс із Видубичів вирушить о 15:57, а з Почайної – о 15:59.
Поїзди відправлятимуться з таких колій: станція Видубичі – №3А, Дарниця та Почайна – № 3. На ст. Березняки поїзди, що курсуватимуть у напрямку Видубичі –Дарниця, прибуватимуть на 4 колію 3-ї платформи.
"З 28 жовтня додаткові рейси курсуватимуть і вранці, і ввечері. Загалом на пасажирів чекають 16 додаткових рейсів. Завдяки комбінації графікових і додаткових поїздів інтервал у години пік півкільцем становитиме від 15 хв", - підсумували там.
Що передувало?
- У Києві після нічної російської атаки 27 жовтня запровадили зміни в роботі громадського транспорту. Через пошкодження наземної інфраструктури метрополітену змінено рух поїздів на червоній і зеленій лініях, а рух транспорту Південним мостом тимчасово перекрито.
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