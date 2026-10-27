Бойцы ССО забросали гранатами подвал с оккупантом, который отказался сдаваться: "Тайга, выходи без оружия! У тебя есть три секунды"

Бойцы 8-го полка Сил специальных операций из подразделения Ulfhednar Team уничтожили российского оккупанта, который отказался сдаться в плен во время зачистки одного из населенных пунктов Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные заметили развернутую антенну, которая указывала на присутствие противника. Во время проверки здания они обнаружили россиянина, который скрывался в подвале.

"Тайга, выходи без оружия, бросаем гранату! У тебя есть три секунды. Не слышу ответа!" — обращается украинский боец к оккупанту, предлагая ему сдаться.

Не получив ответа, спецназовцы бросили в подвал несколько гранат и ликвидировали врага.

"У врага была возможность спасти жизнь, но он сделал свой выбор. Операторы действовали хладнокровно и без лишних эмоций. Несколько гранат в подвал — и все закончилось", — отметили в подразделении.

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