Бійці ССО закидали гранатами підвал із окупантом, який відмовився здаватися: "Тайга, выходи без оружия! У тебя есть три секунды". ВIДЕО

Бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій із підрозділу Ulfhednar Team знищили російського окупанта, який відмовився здаватися в полон під час зачистки одного з населених пунктів Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни помітили розгорнуту антену, яка вказувала на присутність противника. Під час перевірки будівлі вони виявили росіянина, який переховувався в підвалі.

"Тайга, выходи без оружия, бросаем гранату! У тебя есть три секунды. Не слышу ответа!" - звертається український боєць до окупанта, пропонуючи йому здатися.

Не отримавши відповіді, спецпризначенці закинули до підвалу кілька гранат та ліквідували ворога.

"Ворог мав можливість зберегти життя, але зробив свій вибір. Оператори діяли холоднокровно та без зайвих емоцій. Кілька гранат у підвал - і все завершилося", - зазначили в підрозділі.

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