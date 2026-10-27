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Ночной удар по Деснянскому району Киева: патрульные оказывали помощь пострадавшим. ВИДЕО
Правоохранители, прибывшие на место баллистического удара РФ в Деснянском районе Киева, оказывали помощь пострадавшим.
Видео обнародовала патрульная полиция, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Ночью враг атаковал столицу дронами и баллистическими ракетами. К сожалению, один человек погиб, еще 17 - ранены.
Мы одними из первых прибыли на место попадания в Деснянском районе. Немедленно оказали домедицинскую помощь раненому мужчине: наложили турникет и передали его медикам", - говорится в сообщении.
В дальнейшем оградили место происшествия и обеспечили беспрепятственный проезд спецтранспорта.
Что предшествовало?
- С вечера 26 октября Киев находился под вражескими ударами. Россияне атаковали столицу баллистическими ракетами. Зафиксированы попадания в шести районах города.
- Известно о погибшем человеке и 17 пострадавших.
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