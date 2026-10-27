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Новости Обстрелы Киева
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Ночной удар по Деснянскому району Киева: патрульные оказывали помощь пострадавшим. ВИДЕО

Правоохранители, прибывшие на место баллистического удара РФ в Деснянском районе Киева, оказывали помощь пострадавшим.

Видео обнародовала патрульная полиция, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Ночью враг атаковал столицу дронами и баллистическими ракетами. К сожалению, один человек погиб, еще 17 - ранены.

Мы одними из первых прибыли на место попадания в Деснянском районе. Немедленно оказали домедицинскую помощь раненому мужчине: наложили турникет и передали его медикам", - говорится в сообщении.

В дальнейшем оградили место происшествия и обеспечили беспрепятственный проезд спецтранспорта.

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Что предшествовало?

  • С вечера 26 октября Киев находился под вражескими ударами. Россияне атаковали столицу баллистическими ракетами. Зафиксированы попадания в шести районах города.
  • Известно о погибшем человеке и 17 пострадавших.

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