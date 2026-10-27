Нічний удар по Деснянському району Києва: патрульні надавали допомогу постраждалим. ВIДЕО

Правоохоронці, які прибули на місце балістичного удару РФ в Деснянському районі Києва, надавали допомогу постраждалим.

Відео оприлюднили у патрульній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Уночі ворог атакував столицю дронами та балістичними ракетами. На жаль, одна людина загинула, ще 17 - травмовано.



Ми одними з перших прибули на місце влучання у Деснянському районі. Невідкладно надали домедичну допомогу пораненому чоловікові: наклали турнікет і передали його медикам", - йдеться в повідомленні.

Надалі огородили місце події та забезпечили безперешкодний проїзд спецтранспорту.

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Що передувало?

З вечора 26 жовтня Київ перебував під ворожими ударами. Росіяни атакували столицю балістичними ракетами. Зафіксовані влучання у шести районах міста.

Відомо про загиблу людину та 17 постраждалих.

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