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Нічний удар по Деснянському району Києва: патрульні надавали допомогу постраждалим. ВIДЕО
Правоохоронці, які прибули на місце балістичного удару РФ в Деснянському районі Києва, надавали допомогу постраждалим.
Відео оприлюднили у патрульній поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Уночі ворог атакував столицю дронами та балістичними ракетами. На жаль, одна людина загинула, ще 17 - травмовано.
Ми одними з перших прибули на місце влучання у Деснянському районі. Невідкладно надали домедичну допомогу пораненому чоловікові: наклали турнікет і передали його медикам", - йдеться в повідомленні.
Надалі огородили місце події та забезпечили безперешкодний проїзд спецтранспорту.
Що передувало?
- З вечора 26 жовтня Київ перебував під ворожими ударами. Росіяни атакували столицю балістичними ракетами. Зафіксовані влучання у шести районах міста.
- Відомо про загиблу людину та 17 постраждалих.
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