РФ атаковала критическую инфраструктуру Днепра: возник пожар, есть пострадавший

Российские оккупационные войска нанесли удар по критически важной инфраструктуре Днепра.

Об этом заявил глава ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Враг атаковал в Днепре объект критической инфраструктуры. Там возник пожар", - говорится в сообщении.

В результате удара известно об одном раненом.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли удар по стадиону одного из местных лицеев Днепра.

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