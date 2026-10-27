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РФ атаковала критическую инфраструктуру Днепра: возник пожар, есть пострадавший
Российские оккупационные войска нанесли удар по критически важной инфраструктуре Днепра.
Об этом заявил глава ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Враг атаковал в Днепре объект критической инфраструктуры. Там возник пожар", - говорится в сообщении.
В результате удара известно об одном раненом.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли удар по стадиону одного из местных лицеев Днепра.
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