РФ атакувала критичну інфраструктуру Дніпра: виникла пожежа, троє постраждалих (оновлено)

Російські окупаційні війська завдали удару по критичній інфраструктурі Дніпра.

Про це заявив глава ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ворог атакував у Дніпрі об'єкт критичної інфраструктури. Там зайнялася пожежа", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару відомо про поранену особу.

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ОНОВЛЕННЯ

"До трьох зросла кількість постраждалих через атаки росіян на Дніпро", - повідомив о 18.07 Ганжа.



Чоловіки 34 та 74 років у лікарні. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що окупанти вдарили по стадіону одного з місцевих ліцеїв Дніпра.

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