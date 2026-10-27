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РФ атакувала критичну інфраструктуру Дніпра: виникла пожежа, троє постраждалих (оновлено)
Російські окупаційні війська завдали удару по критичній інфраструктурі Дніпра.
Про це заявив глава ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ворог атакував у Дніпрі об'єкт критичної інфраструктури. Там зайнялася пожежа", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару відомо про поранену особу.
ОНОВЛЕННЯ
"До трьох зросла кількість постраждалих через атаки росіян на Дніпро", - повідомив о 18.07 Ганжа.
Чоловіки 34 та 74 років у лікарні. Медики надають їм усю необхідну допомогу.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що окупанти вдарили по стадіону одного з місцевих ліцеїв Дніпра.
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