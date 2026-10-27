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Новини Атака на Дніпро
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РФ атакувала критичну інфраструктуру Дніпра: виникла пожежа, троє постраждалих (оновлено)

У Дніпрі атаковано критичну інфраструктуру

Російські окупаційні війська завдали удару по критичній інфраструктурі Дніпра.

Про це заявив глава ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ворог атакував у Дніпрі об'єкт критичної інфраструктури. Там зайнялася пожежа", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару відомо про поранену особу.

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ОНОВЛЕННЯ

"До трьох зросла кількість постраждалих через атаки росіян на Дніпро", - повідомив о 18.07 Ганжа.

Чоловіки 34 та 74 років у лікарні. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що окупанти вдарили по стадіону одного з місцевих ліцеїв Дніпра.

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Дніпро (3220) обстріл (37663) Дніпропетровська область (5394) Дніпровський район (552)
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