Киевлян и журналистов призвали не показывать последствия атак на мосты

В Киеве представителей СМИ, администраторов информационных каналов и пользователей социальных сетей призвали воздержаться от публикации фотографий и видеозаписей повреждений мостов столицы, в частности Южного моста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом КГГА сообщает в Telegram.

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Подробные снимки повреждений мостов могут помочь российской разведке

"Призываем представителей СМИ, администраторов информационных каналов и пользователей соцсетей не распространять фото и видео повреждений мостовых переправ столицы, в частности Южного моста", - обратились в КГГА.



Подробные изображения повреждений стратегических объектов транспортной инфраструктуры могут помочь врагу оценить результаты атак и собрать разведывательную информацию.

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Просим соблюдать простые правила информационной безопасности:

используйте для публикаций только те фото и видео, которые обнародовали официальные учреждения;

не публикуйте и не распространяйте изображения, раскрывающие детали повреждений мостов;

удалите ранее опубликованные материалы, которые могут содержать конфиденциальную информацию.

За распространение сведений о последствиях атак предусмотрена ответственность

Напоминаем, что законодательство Украины предусматривает ответственность, в том числе уголовную, за распространение отдельных сведений о последствиях вражеских атак.



"Информационная безопасность — составная часть безопасности города и его жителей", - подчеркнули в КГГА.

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