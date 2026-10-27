Киевлян и журналистов призвали не показывать последствия атак на мосты
В Киеве представителей СМИ, администраторов информационных каналов и пользователей социальных сетей призвали воздержаться от публикации фотографий и видеозаписей повреждений мостов столицы, в частности Южного моста.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом КГГА сообщает в Telegram.
Подробные снимки повреждений мостов могут помочь российской разведке
"Призываем представителей СМИ, администраторов информационных каналов и пользователей соцсетей не распространять фото и видео повреждений мостовых переправ столицы, в частности Южного моста", - обратились в КГГА.
Подробные изображения повреждений стратегических объектов транспортной инфраструктуры могут помочь врагу оценить результаты атак и собрать разведывательную информацию.
Просим соблюдать простые правила информационной безопасности:
- используйте для публикаций только те фото и видео, которые обнародовали официальные учреждения;
- не публикуйте и не распространяйте изображения, раскрывающие детали повреждений мостов;
- удалите ранее опубликованные материалы, которые могут содержать конфиденциальную информацию.
За распространение сведений о последствиях атак предусмотрена ответственность
Напоминаем, что законодательство Украины предусматривает ответственность, в том числе уголовную, за распространение отдельных сведений о последствиях вражеских атак.
"Информационная безопасность — составная часть безопасности города и его жителей", - подчеркнули в КГГА.
Что предшествовало?
- В Киеве после ночной российской атаки 27 октября ввели изменения в работе общественного транспорта. Из-за повреждений наземной инфраструктуры метрополитена изменено движение поездов на красной и зеленой линиях, а движение транспорта по Южному мосту временно перекрыто.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль