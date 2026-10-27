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Новини Удари РФ по мостах у Києві
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Киян і журналістів закликали не показувати наслідки атак на мости

Південний міст після атаки РФ

У Києві представників медіа, адміністраторів інформаційних каналів і користувачів соцмереж закликали утриматися від публікації фотографій та відеозаписів пошкоджень мостових переправ столиці, зокрема Південного мосту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це КМДА повідомляє у телеграмі.

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Детальні знімки пошкоджень мостів можуть допомогти російській розвідці

"Закликаємо представників медіа, адміністраторів інформаційних каналів і користувачів соцмереж не поширювати фото та відео пошкоджень мостових переправ столиці, зокрема Південного мосту", - звернулися в КМДА.

Детальні зображення пошкоджень стратегічних об’єктів транспортної інфраструктури можуть допомогти ворогу оцінити результати атак і зібрати розвідувальну інформацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбіновані переправи через Дніпро збудують у Києві, напрацьовуються рішення щодо посилення мостів, - Кличко

Просимо дотримуватися простих правил інформаційної безпеки:

  • використовуйте для публікацій лише ті фото та відео, які оприлюднили офіційні установи;
  • не публікуйте та не поширюйте зображення, що розкривають деталі пошкоджень мостів;
  • видаліть раніше оприлюднені матеріали, які можуть містити чутливу інформацію.

За поширення відомостей про наслідки атак передбачена відповідальність

Нагадуємо, що законодавство України передбачає відповідальність, зокрема кримінальну, за поширення окремих відомостей про наслідки ворожих атак.

"Інформаційна безпека – складова безпеки міста та його мешканців", - наголосили в КМДА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару РФ по Південному мосту в Києві: пробито покриття. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • У Києві після нічної російської атаки 27 жовтня запровадили зміни в роботі громадського транспорту. Через пошкодження наземної інфраструктури метрополітену змінено рух поїздів на червоній і зеленій лініях, а рух транспорту Південним мостом тимчасово перекрито.

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Київ (17480) міст (973) Південний міст (12)
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Топ коментарі
+6
а фламінги і фреї показувати можна ? ..чи мілфу фраєр понта ? - тема цицьок не розкрита
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27.10.2026 17:44 Відповісти
+5
Так уже - Кличко показав
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27.10.2026 17:33 Відповісти
+4
Схожая ситуация в Запорожье: висит кацапский дрон и корректирует атаку по мосту(есть на ютубе видео). Но, главное, "воздержитесь от публикаций". Но все збс.
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27.10.2026 17:36 Відповісти

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