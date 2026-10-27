Киян і журналістів закликали не показувати наслідки атак на мости

У Києві представників медіа, адміністраторів інформаційних каналів і користувачів соцмереж закликали утриматися від публікації фотографій та відеозаписів пошкоджень мостових переправ столиці, зокрема Південного мосту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це КМДА повідомляє у телеграмі.

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Детальні знімки пошкоджень мостів можуть допомогти російській розвідці

"Закликаємо представників медіа, адміністраторів інформаційних каналів і користувачів соцмереж не поширювати фото та відео пошкоджень мостових переправ столиці, зокрема Південного мосту", - звернулися в КМДА.



Детальні зображення пошкоджень стратегічних об’єктів транспортної інфраструктури можуть допомогти ворогу оцінити результати атак і зібрати розвідувальну інформацію.

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Просимо дотримуватися простих правил інформаційної безпеки:

використовуйте для публікацій лише ті фото та відео, які оприлюднили офіційні установи;

не публікуйте та не поширюйте зображення, що розкривають деталі пошкоджень мостів;

видаліть раніше оприлюднені матеріали, які можуть містити чутливу інформацію.

За поширення відомостей про наслідки атак передбачена відповідальність

Нагадуємо, що законодавство України передбачає відповідальність, зокрема кримінальну, за поширення окремих відомостей про наслідки ворожих атак.



"Інформаційна безпека – складова безпеки міста та його мешканців", - наголосили в КМДА.

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