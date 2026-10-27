Сибига вручил главе МИД Финляндии Орден княгини Ольги III степени
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вручил главе МИД Финляндии Элине Валтонен Орден княгини Ольги III степени. Награда была присуждена ей за значительный вклад в поддержку Украины.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Сибиги в социальной сети X.
Финляндия выделяет 240 млн евро на восстановление Украины
Во время встречи Сибига поблагодарил Финляндию за решение компании Finnvera и Европейской комиссии выделить 240 млн евро на восстановление Украины.
По словам министра, это финансирование поможет финским компаниям принять участие в восстановлении Украины. В частности, речь идет о следующих сферах:
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энергетика;
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цифровая инфраструктура;
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логистика;
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критически важные сырьевые ресурсы;
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оборонные проекты и проекты двойного назначения.
"Это своевременный и важный шаг. Он создает возможности для финских компаний участвовать в восстановлении Украины", - отметил Сибига.
Сибига поблагодарил Валтонена за поддержку Украины
В ходе переговоров министры также обсудили расширение "коалиции убежищ".
Сибига поблагодарил финскую коллегу за поддержку Украины, принципиальную позицию и усилия во имя справедливого и прочного мира.
"Мне было приятно вручить Элине Орден княгини Ольги III степени, которым её наградил президент Владимир Зеленский в знак признания исключительного вклада моей финской коллеги в поддержку Украины", - сообщил глава украинского МИД.
Находясь в Хельсинки, Сибига также рассказал, что телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с Владимиром Путиным был скоординирован с Украиной.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре четко заявили Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.
В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила скептицизм относительно результатов этого телефонного разговора. По её словам, переговоры не были согласованы с другими европейскими странами.
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