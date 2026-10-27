Сибіга вручив главі МЗС Фінляндії Орден княгині Ольги III ступеня

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вручив главі МЗС Фінляндії Еліні Валтонен Орден княгині Ольги III ступеня. Нагороду їй присудили за значний внесок у підтримку України.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на допис Сибіги в соцмережі X.

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Фінляндія виділяє 240 млн євро на відновлення України

Під час зустрічі Сибіга подякував Фінляндії за рішення компанії Finnvera та Європейської комісії надати 240 млн євро на відновлення України.

За словами міністра, це фінансування допоможе фінським компаніям долучитися до відбудови України. Зокрема, йдеться про такі сфери:

енергетика;

цифрова інфраструктура;

логістика;

критично важливі сировинні ресурси;

оборонні проєкти та проєкти подвійного призначення.

"Це своєчасний і важливий крок. Він створює можливості для фінських компаній брати участь у відновленні України", — зазначив Сибіга.

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Сибіга подякував Валтонен за підтримку України

Під час переговорів міністри також обговорили розширення "коаліції укриттів".

Сибіга подякував фінській колезі за підтримку України, принципову позицію та зусилля задля справедливого й тривалого миру.

"Мені було приємно вручити Еліні Орден княгині Ольги III ступеня, яким її нагородив президент Володимир Зеленський на знак визнання надзвичайного внеску моєї фінської колеги у підтримку України", — повідомив глава українського МЗС.

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Перебуваючи в Гельсінкі, Сибіга також розповів, що телефонна розмова лідерів Фінляндії та Норвегії з Володимиром Путіним була скоординована з Україною.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре чітко заявили Путіну про необхідність реальних кроків для деескалації щодо української енергетики та інфраструктури.

Водночас прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила скептицизм щодо результатів цієї телефонної розмови. За її словами, переговори не були узгоджені з іншими європейськими країнами.