На фронте за сутки произошло 191 боевое столкновение, наиболее ожесточенные бои – на Покровском направлении, – Генштаб

За прошедшие сутки, 27 октября 2026 года, на фронте было зафиксировано 191 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес три ракетных удара и 68 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 258 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики задействовали 9654 дрона-камикадзе и осуществили 2535 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 35 — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Безсаловка, Коренок, Толстодубово, Уланово, Рогизно, Нескучное, Писаревка, Бачевск, Волковка, Горки, Кружок, Дорошевка, Могрица, Яструбщина, Новая Сечь, Храпивщина, Лужки, Казачье, Ободы, Малая Корчаковка, Кондратовка, Корчаковка, Волфино, Запселье, Иволжанское в Сумской области; Хреновка в Черниговской области. Авиаудару подвергся населенный пункт Фотовиж.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления БПЛА противника.

Генеральный штаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1510 человек. Также были уничтожены 21 артиллерийская система, семь наземных робототехнических комплексов, две ракеты, 1543 беспилотных летательных аппарата и 266 единиц автомобильной техники противника.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки агрессор совершил 37 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, три из которых — с применением РСЗО.

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Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили пять атак противника. Захватчики атаковали в сторону населенных пунктов Охримовка и Малая Волчья.

На Купянском направлении враг трижды пытался улучшить своё положение, проводя наступательные действия в сторону Радьковки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты проводили шесть штурмовых действий в сторону населенных пунктов Новое, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении противник совершил две атаки: в районе населенного пункта Ямполь и в сторону Ореховатки.

На Краматорском направлении противник трижды атаковал в сторону Малиновки, Васютинского и Червоного.

Также отмечается, что на Константиновском направлении зафиксировано 15 атак. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Райского, Павловки.

"Тридцать две атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Водянское, Васильевка, Молодецкое, Удачное и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Доброполье, Ганновка, Новогришино, Гулево, Сергеевка", — говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 17 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Терноватое, Долинка, Горькое, Чаривное и Егоровка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты не проводили штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

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