Рада поддержала проект бюджета на 2027 год в первом чтении
Верховная Рада поддержала проект Государственного бюджета на 2027 год в первом чтении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Решение поддержали 239 народных депутатов.
Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что это бюджет, который учитывает реалии полномасштабной войны и ключевые потребности государства на следующий год.
"Прежде всего, это необходимое финансирование безопасности и обороны, сохранение финансовой устойчивости и выполнение важных социальных обязательств перед людьми.
Правительство проработает бюджетные заключения парламента и подготовит проект ко второму чтению", — добавил глава правительства.
Как известно, Рада отказалась ограничить зарплаты чиновников до 80 тыс. грн.
В то же время парламентарии поддержали поправкуо повышении зарплат военным
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