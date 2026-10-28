Рада поддержала проект бюджета на 2027 год в первом чтении

Верховная Рада поддержала проект Государственного бюджета на 2027 год в первом чтении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Решение поддержали 239 народных депутатов.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что это бюджет, который учитывает реалии полномасштабной войны и ключевые потребности государства на следующий год.

"Прежде всего, это необходимое финансирование безопасности и обороны, сохранение финансовой устойчивости и выполнение важных социальных обязательств перед людьми.



Правительство проработает бюджетные заключения парламента и подготовит проект ко второму чтению", — добавил глава правительства.

Читайте также: Порошенко предложил направить 515 млрд грн дополнительных средств бюджета-2027 на ВСУ

Как известно, Рада отказалась ограничить зарплаты чиновников до 80 тыс. грн.

В то же время парламентарии поддержали поправкуо повышении зарплат военным

Читайте: Железняк сообщил о снятии с рассмотрения законопроекта, который критиковали из-за угрозы журналистам