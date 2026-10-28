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Рада підтримала проєкт Бюджету-2027 у першому читанні
Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету на 2027 рік у першому читанні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Рішення підтримали 239 нардепів.
Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що це Бюджет, який враховує реалії повномасштабної війни та ключові потреби держави на наступний рік.
"Передусім це необхідне фінансування безпеки й оборони, збереження фінансової стійкості та виконання важливих соціальних зобов’язань перед людьми.
Уряд опрацює Бюджетні висновки Парламенту та підготує проєкт до другого читання", - додав глава уряду.
Як відомо, Рада відмовилася обмежити зарплати чиновників до 80 тис. грн.
Водночас парламентарі підтримали правку про підвищення зарплат військовим
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