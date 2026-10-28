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Новости Дело Дубинского
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На пресс-конференцию с Деркачом меня отправляли Ермак и Арахамия, а санкции США ввели по просьбе Зеленского, - "слуга народа" Дубинский

Дубинский: санкции США против меня ввели из-за Зеленского

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что санкции США против него в 2021 году якобы были введены по просьбе Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", чтобы ослабить его политическое влияние.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Депутат утверждает, что, согласно "рассекреченным документам Госдепартамента США, стало известно, что санкции США, введенные против него в январе 2021 года из-за появления на пресс-конференции с Деркачом в октябре 2019 года, на самом деле были введены по просьбе Зеленского и партии "Слуга народа", чтобы уменьшить его политическое влияние".

По словам Дубинского, председатель фракции "Слуга народа" Арахамия советовал отказаться от должности заместителя председателя финансового комитета ВР. Он отказался.

Читайте: "Слугу народа" Дубинского признали виновным и оштрафовали за административное правонарушение, связанное с коррупцией

После этого его на встречу пригласил тогдашний глава Офиса Президента Андрей Ермак. 

"Меня пригласили на вечернее празднование дня рождения Зеленского в бизнес-центре "Парковый", где располагался офис партии "Слуга народа". На мероприятие пригласили всю фракцию, поэтому у дальнейших событий есть как минимум 200 свидетелей.

Войдя в зал, Зеленский взял микрофон и первым делом спросил: "А где Дубинский?", после чего потребовал, чтобы я вышел на сцену. И прямо там заявил, что предлагает мне на некоторое время выйти из фракции "до завершения расследования в США и отмены санкций" (которые он сам же и попросил ввести)", — рассказал парламентарий.

Пресс-конференция с Деркачом

После этого Дубинский, по его словам, попросил микрофон и заявил, что не собирается покидать фракцию "Слуга народа".

"Ведь это фактически означало бы признание вины в том, чего я не совершал. Я напомнил Зеленскому (у стены в зале стояли Ермак и Арахамия), что именно они отправили меня на пресс-конференцию с Деркачом. Затем я достал телефон и вслух зачитал переписку с Ермаком, в которой я просил о встрече с Зеленским.

Зеленский покраснел, как рак, забрал у меня микрофон и заявил, что если я отказываюсь добровольно выйти из фракции, то все будет плохо и меня уволят решением фракции. После этого он обратился к присутствующим и попросил поддержать его инициативу, а затем сразу ушел", — добавил нардеп.

Как известно, Дубинский возглавлял избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии "Слуга народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бывший "слуга народа" Дубинский из СИЗО принял участие в заседании комитета ВР, - Железняк

Дело Дубинского

  • Напомним, что в ноябре 2023 года СБУ сообщила Дубинскому о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую впоследствии также вошли двое народных депутатов Украины, сотрудник Генеральной прокуратуры и другие лица.
  • В частности, Дубинский имел позывной "Буратино", он осуществлял информационно-подрывную деятельность в интересах РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.
  • Помимо него в состав вражеской группы входили экс-депутат Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за рубежом.
  • Уже на следующий день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресеченияв виде содержания под стражей без права внесения залога.
  • В свою очередь Дубинский отвергает новые обвинения со стороны ГБР и прокуратуры и напоминает, что по его заявлению НАБУ ведет два расследования против руководства ГБР Сухачева и Удовиченко в сговоре с заместителем Офиса Президента Татаровым.
  • В декабре 2024 года Дубинский был признан виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией, и на него был наложен штраф.
  • В сентябре 2024 года генеральный прокурор подписал уведомление о новом и изменении ранее сообщённого подозрения действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершённой повторно (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Также о подозрении сообщено бывшему помощнику народного депутата, который работает председателем общественной организации.
  • В январе 2025 года дело в отношении народного депутата Александра Дубинского и его бывшего помощника по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу направлено в суд.
  • 5 мая 2026 года Дубинскому было предъявлено подозрение по статье о государственной измене.

Читайте: Апелляционный суд отменил возможность залога для подозреваемого в государственной измене нардепа Дубинского, - Офис генпрокурора

Автор: 

Зеленский Владимир (26333) Слуга народа (2783) Ермак Андрей (1735) Дубинский Александр (437)
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Топ комментарии
+9
якщо бути точною, то це промоскальські зрадники звинувачують одне одного - хто з них більший зрадник
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28.10.2026 15:38 Ответить
+4
Художній свист промоскальського зрадника. Навіщо друкувати такі статті ???
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28.10.2026 15:32 Ответить
+4
Те що «барєц с рєжімом» і сам «рєжім» отримують зарплату в одній касі на Лубʼянці , не є сенсацією.
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28.10.2026 15:38 Ответить

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