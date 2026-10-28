На пресс-конференцию с Деркачом меня отправляли Ермак и Арахамия, а санкции США ввели по просьбе Зеленского, - "слуга народа" Дубинский
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что санкции США против него в 2021 году якобы были введены по просьбе Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", чтобы ослабить его политическое влияние.
Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
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Депутат утверждает, что, согласно "рассекреченным документам Госдепартамента США, стало известно, что санкции США, введенные против него в январе 2021 года из-за появления на пресс-конференции с Деркачом в октябре 2019 года, на самом деле были введены по просьбе Зеленского и партии "Слуга народа", чтобы уменьшить его политическое влияние".
По словам Дубинского, председатель фракции "Слуга народа" Арахамия советовал отказаться от должности заместителя председателя финансового комитета ВР. Он отказался.
После этого его на встречу пригласил тогдашний глава Офиса Президента Андрей Ермак.
"Меня пригласили на вечернее празднование дня рождения Зеленского в бизнес-центре "Парковый", где располагался офис партии "Слуга народа". На мероприятие пригласили всю фракцию, поэтому у дальнейших событий есть как минимум 200 свидетелей.
Войдя в зал, Зеленский взял микрофон и первым делом спросил: "А где Дубинский?", после чего потребовал, чтобы я вышел на сцену. И прямо там заявил, что предлагает мне на некоторое время выйти из фракции "до завершения расследования в США и отмены санкций" (которые он сам же и попросил ввести)", — рассказал парламентарий.
Пресс-конференция с Деркачом
После этого Дубинский, по его словам, попросил микрофон и заявил, что не собирается покидать фракцию "Слуга народа".
"Ведь это фактически означало бы признание вины в том, чего я не совершал. Я напомнил Зеленскому (у стены в зале стояли Ермак и Арахамия), что именно они отправили меня на пресс-конференцию с Деркачом. Затем я достал телефон и вслух зачитал переписку с Ермаком, в которой я просил о встрече с Зеленским.
Зеленский покраснел, как рак, забрал у меня микрофон и заявил, что если я отказываюсь добровольно выйти из фракции, то все будет плохо и меня уволят решением фракции. После этого он обратился к присутствующим и попросил поддержать его инициативу, а затем сразу ушел", — добавил нардеп.
Как известно, Дубинский возглавлял избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии "Слуга народа".
Дело Дубинского
- Напомним, что в ноябре 2023 года СБУ сообщила Дубинскому о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую впоследствии также вошли двое народных депутатов Украины, сотрудник Генеральной прокуратуры и другие лица.
- В частности, Дубинский имел позывной "Буратино", он осуществлял информационно-подрывную деятельность в интересах РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.
- Помимо него в состав вражеской группы входили экс-депутат Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за рубежом.
- Уже на следующий день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресеченияв виде содержания под стражей без права внесения залога.
- В свою очередь Дубинский отвергает новые обвинения со стороны ГБР и прокуратуры и напоминает, что по его заявлению НАБУ ведет два расследования против руководства ГБР Сухачева и Удовиченко в сговоре с заместителем Офиса Президента Татаровым.
- В декабре 2024 года Дубинский был признан виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией, и на него был наложен штраф.
- В сентябре 2024 года генеральный прокурор подписал уведомление о новом и изменении ранее сообщённого подозрения действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершённой повторно (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Также о подозрении сообщено бывшему помощнику народного депутата, который работает председателем общественной организации.
- В январе 2025 года дело в отношении народного депутата Александра Дубинского и его бывшего помощника по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу направлено в суд.
- 5 мая 2026 года Дубинскому было предъявлено подозрение по статье о государственной измене.
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