На пресс-конференцию с Деркачом меня отправляли Ермак и Арахамия, а санкции США ввели по просьбе Зеленского, - "слуга народа" Дубинский

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что санкции США против него в 2021 году якобы были введены по просьбе Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", чтобы ослабить его политическое влияние.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Депутат утверждает, что, согласно "рассекреченным документам Госдепартамента США, стало известно, что санкции США, введенные против него в январе 2021 года из-за появления на пресс-конференции с Деркачом в октябре 2019 года, на самом деле были введены по просьбе Зеленского и партии "Слуга народа", чтобы уменьшить его политическое влияние".

По словам Дубинского, председатель фракции "Слуга народа" Арахамия советовал отказаться от должности заместителя председателя финансового комитета ВР. Он отказался.

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После этого его на встречу пригласил тогдашний глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Меня пригласили на вечернее празднование дня рождения Зеленского в бизнес-центре "Парковый", где располагался офис партии "Слуга народа". На мероприятие пригласили всю фракцию, поэтому у дальнейших событий есть как минимум 200 свидетелей.

Войдя в зал, Зеленский взял микрофон и первым делом спросил: "А где Дубинский?", после чего потребовал, чтобы я вышел на сцену. И прямо там заявил, что предлагает мне на некоторое время выйти из фракции "до завершения расследования в США и отмены санкций" (которые он сам же и попросил ввести)", — рассказал парламентарий.

Пресс-конференция с Деркачом

После этого Дубинский, по его словам, попросил микрофон и заявил, что не собирается покидать фракцию "Слуга народа".

"Ведь это фактически означало бы признание вины в том, чего я не совершал. Я напомнил Зеленскому (у стены в зале стояли Ермак и Арахамия), что именно они отправили меня на пресс-конференцию с Деркачом. Затем я достал телефон и вслух зачитал переписку с Ермаком, в которой я просил о встрече с Зеленским.

Зеленский покраснел, как рак, забрал у меня микрофон и заявил, что если я отказываюсь добровольно выйти из фракции, то все будет плохо и меня уволят решением фракции. После этого он обратился к присутствующим и попросил поддержать его инициативу, а затем сразу ушел", — добавил нардеп.

Как известно, Дубинский возглавлял избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии "Слуга народа".

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Дело Дубинского

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