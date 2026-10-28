На пресконференцію з Деркачем мене відправляли Єрмак та Арахамія, а санкції США запровадили на прохання Зеленського, - "слуга народу" Дубінський
Нардеп Олександр Дубінський заявив, що санкції США проти нього у 2021 році нібито запровадили на прохання Володимира Зеленського та партії "Слуга народу", щоб зменшити його політичний вплив.
Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Нардеп каже, що згідно із "розсекреченими документами Держдепартаменту США стало відомо, що санкції США, запроваджені проти нього в січні 2021 року через появу на пресконференції з Деркачем у жовтні 2019 року, насправді були запроваджені на прохання Зеленського та партії "Слуга народу", щоб зменшити його політичний вплив".
За словами Дубінського, голова фракції "Слуга народу" Арахамія радив відмовитися від посади в заступника голови фінансового комітету ВР. Він відмовився.
Після цього його на зустріч запрошував тодішній глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
"Мене запросили на вечірнє святкування дня народження Зеленського в бізнес-центрі "Парковий", де розташовувався офіс партії "Слуга народу". На захід запросили всю фракцію, тож подальші події мають щонайменше 200 свідків.
Увійшовши до зали, Зеленський узяв мікрофон і насамперед запитав: "А де Дубінський?", після чого зажадав, щоб я вийшов на сцену. І просто там заявив, що пропонує мені на певний час вийти з фракції "до завершення розслідування у США та скасування санкцій" (які сам же й попросив запровадити)", - розповів парламентар.
Пресконференція з Деркачем
Після цього Дубінський, за його словами, попросив мікрофон та заявив, що не збирається залишати фракцію "Слуга народу".
"Адже це фактично означало б визнання провини в тому, чого я не вчиняв. Я нагадав Зеленському (біля стіни в залі стояли Єрмак та Арахамія), що саме вони відправили мене на пресконференцію з Деркачем. Потім дістав телефон і вголос зачитав листування з Єрмаком, у якому я просив про зустріч із Зеленським.
Зеленський почервонів, як рак, забрав у мене мікрофон і заявив, що якщо я відмовляюся добровільно вийти з фракції, то все буде по-поганому і мене звільнять рішенням фракції. Після цього він звернувся до присутніх і попросив підтримати його ініціативу, а потім одразу пішов", - додав нардеп.
Як відомо, Дубінський очолював виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від партії "Слуга народу".
Справа Дубінського
- Нагадаємо, що у листопаді 2023 року СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді. За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої надалі також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.
- Зокрема, Дубінський мав позивний Буратіно, він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.
- Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.
- Наступного ж дня Печерський районний суд Києва обрав Дубінському запобіжний західу вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
- Своєю чергою Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.
- В грудні 2024 року Дубінського було визнано винним у адмінправопорушенні, пов’язаному із корупцією, і накладено на нього штраф.
- У вересні 2024 року генеральний прокурор підписав повідомлення про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України Олександру Дубінському в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 332 КК України). Також про підозру повідомлено колишньому помічнику нардепа, який працює головою громадської організації.
- У січні 2025 року справу щодо нардепа Олександра Дубінського та його колишнього помічника за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон скеровано до суду.
- 5 травня 2026 року Дубінському повідомили про підозру за статтею про державну зраду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В РНБОУ і опу з КМУ, саме таких, з 2019 року, і культивують московіти через оманського!!
Послиці з мудрими каралєфними та потікавшими генПроКУРВАМИ, це підтверджують!
А всього то і треба, що лише три метра вірьовки або дешевенькі дрончики, для дієвої вакцинації, цієї поторочі з Урядового кварталу!!