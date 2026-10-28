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Новини Справа Дубінського
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На пресконференцію з Деркачем мене відправляли Єрмак та Арахамія, а санкції США запровадили на прохання Зеленського, - "слуга народу" Дубінський

Дубінський: санкції США проти мене запровадили через Зеленського

Нардеп Олександр Дубінський заявив, що санкції США проти нього у 2021 році нібито запровадили на прохання Володимира Зеленського та партії "Слуга народу", щоб зменшити його політичний вплив.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Нардеп каже, що згідно із "розсекреченими документами Держдепартаменту США стало відомо, що санкції США, запроваджені проти нього в січні 2021 року через появу на пресконференції з Деркачем у жовтні 2019 року, насправді були запроваджені на прохання Зеленського та партії "Слуга народу", щоб зменшити його політичний вплив".

За словами Дубінського, голова фракції "Слуга народу" Арахамія радив відмовитися від посади в заступника голови фінансового комітету ВР. Він відмовився.

Читайте: "Слугу народу" Дубінського визнали винним і оштрафували за адмінпорушення, пов’язане з корупцією

Після цього його на зустріч запрошував тодішній глава Офісу Президента Андрій Єрмак. 

"Мене запросили на вечірнє святкування дня народження Зеленського в бізнес-центрі "Парковий", де розташовувався офіс партії "Слуга народу". На захід запросили всю фракцію, тож подальші події мають щонайменше 200 свідків.

Увійшовши до зали, Зеленський узяв мікрофон і насамперед запитав: "А де Дубінський?", після чого зажадав, щоб я вийшов на сцену. І просто там заявив, що пропонує мені на певний час вийти з фракції "до завершення розслідування у США та скасування санкцій" (які сам же й попросив запровадити)", - розповів парламентар.

Пресконференція з Деркачем

Після цього Дубінський, за його словами, попросив мікрофон та заявив, що не збирається залишати фракцію "Слуга народу".

"Адже це фактично означало б визнання провини в тому, чого я не вчиняв. Я нагадав Зеленському (біля стіни в залі стояли Єрмак та Арахамія), що саме вони відправили мене на пресконференцію з Деркачем. Потім дістав телефон і вголос зачитав листування з Єрмаком, у якому я просив про зустріч із Зеленським.

Зеленський почервонів, як рак, забрав у мене мікрофон і заявив, що якщо я відмовляюся добровільно вийти з фракції, то все буде по-поганому і мене звільнять рішенням фракції. Після цього він звернувся до присутніх і попросив підтримати його ініціативу, а потім одразу пішов", - додав нардеп.

Як відомо, Дубінський очолював виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від партії "Слуга народу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колишній "слуга народу" Дубінський із СІЗО взяв участь у засіданні Комітету ВР, - Железняк

Справа Дубінського

  • Нагадаємо, що у листопаді 2023 року СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді. За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої надалі також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.
  • Зокрема, Дубінський мав позивний Буратіно, він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.
  • Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.
  • Наступного ж дня Печерський районний суд Києва обрав Дубінському запобіжний західу вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
  • Своєю чергою Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.
  • В грудні 2024 року Дубінського було визнано винним у адмінправопорушенні, пов’язаному із корупцією, і накладено на нього штраф.
  • У вересні 2024 року генеральний прокурор підписав повідомлення про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України Олександру Дубінському в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 332 КК України). Також про підозру повідомлено колишньому помічнику нардепа, який працює головою громадської організації.
  • У січні 2025 року справу щодо нардепа Олександра Дубінського та його колишнього помічника за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон скеровано до суду.
  • 5 травня 2026 року Дубінському повідомили про підозру за статтею про державну зраду.

Читайте: Апеляційний суд скасував можливість застави для підозрюваного у держзраді нардепа Дубінського, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

Зеленський Володимир (27490) Слуга народу (2799) Єрмак Андрій (1792) Дубінський Олександр (442)
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Топ коментарі
+10
якщо бути точною, то це промоскальські зрадники звинувачують одне одного - хто з них більший зрадник
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28.10.2026 15:38 Відповісти
+5
Смоктальник на смоктальника, скаржиться смоктальникам??
В РНБОУ і опу з КМУ, саме таких, з 2019 року, і культивують московіти через оманського!!
Послиці з мудрими каралєфними та потікавшими генПроКУРВАМИ, це підтверджують!
А всього то і треба, що лише три метра вірьовки або дешевенькі дрончики, для дієвої вакцинації, цієї поторочі з Урядового кварталу!!
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28.10.2026 15:52 Відповісти
+4
Художній свист промоскальського зрадника. Навіщо друкувати такі статті ???
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28.10.2026 15:32 Відповісти

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