Оккупанты нанесли удар по промышленному предприятию в Днепре: вспыхнул пожар

Сегодня, 28 октября, российские войска атаковали Днепр, в результате чего на предприятии вспыхнул пожар.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Враг нанес удар по промышленному предприятию в Днепре", — написал он.

Отмечается, что в результате атаки возник пожар.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что вражеский дрон атаковал автозаправочный комплекс "Укрнафты" в Днепропетровской области.

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