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Оккупанты нанесли удар по промышленному предприятию в Днепре: вспыхнул пожар
Сегодня, 28 октября, российские войска атаковали Днепр, в результате чего на предприятии вспыхнул пожар.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Враг нанес удар по промышленному предприятию в Днепре", — написал он.
Отмечается, что в результате атаки возник пожар.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что вражеский дрон атаковал автозаправочный комплекс "Укрнафты" в Днепропетровской области.
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