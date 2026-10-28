Окупанти вдарили по промисловому підприємству в Дніпрі: спалахнула пожежа

Сьогодні, 28 жовтня, російські війська атакували Дніпро, унаслідок чого спалахнула пожежа на підприємстві.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Ворог завдав удару по промисловому підприємству у Дніпрі", - написав він.

Зазначається, що внаслідок атаки зайнялася пожежа.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що ворожий дрон атакував автозаправний комплекс "Укрнафти" у Дніпропетровській області.

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