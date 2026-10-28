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Окупанти вдарили по промисловому підприємству в Дніпрі: спалахнула пожежа
Сьогодні, 28 жовтня, російські війська атакували Дніпро, унаслідок чого спалахнула пожежа на підприємстві.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Ворог завдав удару по промисловому підприємству у Дніпрі", - написав він.
Зазначається, що внаслідок атаки зайнялася пожежа.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що ворожий дрон атакував автозаправний комплекс "Укрнафти" у Дніпропетровській області.
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