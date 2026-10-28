Россия впервые с июля разрешила судам с зерном выйти из Азовского моря, - Bloomberg

Россия впервые с июля разрешила судам с зерном выйти из Азовского моря. В частности, временное разрешение на выход получили суда из портов Темрюк и Кавказ.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

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Проход через Керченский пролив

По словам источников, как минимум одно судно уже прошло через Керченский пролив в Черное море. Разрешение на выход из Азовского моря судам было предоставлено в понедельник, 26 октября.

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Реакция мирового рынка

Заявление об открытии коридора мгновенно отразилось на рынке: фьючерсы на пшеницу в Чикаго снизились на 2,8%, упав до самого низкого показателя с июля.

Однако, как отмечает Bloomberg, временное разрешение на выход не решает проблему экспорта полностью. Агентство отмечает, что при пересечении Черного моря суда по-прежнему рискуют попасть под удар.

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Что предшествовало

Напомним, что 11 июля 2026 года сообщалось о том, что после удара по российским судам в Азовском море власти РФ приостановили движение судов через Донско-Азовский канал.

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