Росія вперше з липня дозволила суднам із зерном вийти з Азовського моря, - Bloomberg
РФ вперше від липня дозволила кораблям із зерном вийти з Азовського моря. Зокрема, тимчасовий дозвіл на вихід отримали кораблі із портів Темрюк і Кавказ.
Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.
Прохід через Керченську протоку
За словами джерел, щонайменше одне судно вже пройшло через Керченську протоку до Чорного моря. Дозвіл на вихід з Азовського моря суднам надали в понеділок, 26 жовтня.
Реакція світового ринку
Заява про відкриття коридору миттєво позначилася на ринку: ф'ючерси на пшеницю в Чикаго знизилися на 2,8%, впавши до найнижчого показника з липня.
Однак, як зауважує Bloomberg, тимчасовий дозвіл на вихід не розв'язує повністю проблему експорту. Агентство зазначає, що під час перетину Чорного моря судна досі ризикують потрапити під удар.
Що передувало
Нагадаємо, що 11 липня 2026 року повідомлялося про те, що після удару по російських суднах в Азовському морі влада РФ призупинила рух суден через Донсько-Азовський канал.
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