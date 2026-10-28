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Новини Блокада Азовського моря
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Росія вперше з липня дозволила суднам із зерном вийти з Азовського моря, - Bloomberg

РФ уперше з липня дозволила зерновим суднам вийти з Азовського моря

РФ вперше від липня дозволила кораблям із зерном вийти з Азовського моря. Зокрема, тимчасовий дозвіл на вихід отримали кораблі із портів Темрюк і Кавказ.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Прохід через Керченську протоку

За словами джерел, щонайменше одне судно вже пройшло через Керченську протоку до Чорного моря. Дозвіл на вихід з Азовського моря суднам надали в понеділок, 26 жовтня.

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Реакція світового ринку

Заява про відкриття коридору миттєво позначилася на ринку: ф'ючерси на пшеницю в Чикаго знизилися на 2,8%, впавши до найнижчого показника з липня.

Однак, як зауважує Bloomberg,  тимчасовий дозвіл на вихід не розв'язує повністю проблему експорту. Агентство зазначає, що під час перетину Чорного моря судна досі ризикують потрапити під удар.

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Що передувало

Нагадаємо, що 11 липня 2026 року повідомлялося про те, що після удару по російських суднах в Азовському морі влада РФ призупинила рух суден через Донсько-Азовський канал.

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Автор: 

Азовське море (1561) зерно (1590) корабель (1704) росія (48431)
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Топ коментарі
+7
На жаль, в нас верховний головнокомандувач - цирковий кловун з кварталу95. (як таке взагалі можливо)
Тому і такі накази, які виконують розумні люди.
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28.10.2026 21:36 Відповісти
+4
Треба їх усіх потопити і ніхто нікуди не буде ходити!
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28.10.2026 21:24 Відповісти
+2
Це Москва дозволяла. Україна не дозволяла.
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28.10.2026 21:29 Відповісти

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