Комиссар ООН по правам человека об ударах РФ по гражданским лицам в Украине: Опасаюсь худшего в ближайшие недели и месяцы

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил об ухудшении ситуации с правами человека в Украине из-за российских атак на гражданское население. Он опасается, что в ближайшие недели и месяцы положение украинцев может еще больше ухудшиться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Укринформа", в котором цитируются заявления верховного комиссара ООН.

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Тюрк предупредил о росте числа ударов по гражданским лицам

По словам Фолькера Тюрка, количество нападений на гражданское население в Украине возросло и, вероятно, сейчас достигло максимального уровня с 2024 года. Особое беспокойство вызывают российские атаки с использованием беспилотников.

"Я чрезвычайно обеспокоен ухудшением ситуации с правами человека в Украине, в частности из-за нынешних атак. Число нападений на гражданских лиц возросло и, вероятно, сейчас является самым высоким с 2024 года. Гражданское население испытывает огромные страдания, особенно из-за обстрелов беспилотниками", — отметил комиссар.

Он также обратил внимание на удары по объектам, важным для жизни людей. Россия атакует не только энергетическую систему, но и железнодорожные пути и супермаркеты.

Тюрк подчеркнул, что удары по энергетической инфраструктуре особенно сказываются на пожилых людях, людях с инвалидностью и других гражданских лицах.

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ООН призывает учитывать права человека в ходе мирных переговоров

Фолькер Тюрк выразил опасения относительно дальнейшего развития ситуации в Украине. По его словам, он не видит признаков того, что тенденция к усилению атак меняется.

"Я опасаюсь худшего для гражданского населения в Украине в течение ближайших недель и месяцев, поскольку, к сожалению, не вижу изменений в этой тенденции", — заявил верховный комиссар.

Он считает, что для прекращения атак необходимо приложить значительные усилия. Также Тюрк подчеркнул, что права человека должны быть неотъемлемой частью любого прекращения огня и будущих мирных переговоров.

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Отдельно комиссар заявил, что не видит достаточного внимания к страданиям гражданского населения Украины.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пришла к выводу, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины представляют собой военные преступления и преступления против человечности.

Также сообщалось, что ООН планирует оказать зимнюю помощь более чем 2 миллионам украинцев.