Комісар ООН з прав людини про удари РФ по цивільних в Україні: Побоююся найгіршого у наступні тижні й місяці

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив про погіршення ситуації з правами людини в Україні через російські атаки на цивільне населення. Він побоюється, що найближчими тижнями та місяцями становище українців може ще більше погіршитися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Укрінформу, який цитує заяви верховного комісара ООН.

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Тюрк попередив про зростання кількості ударів по цивільних

За словами Фолькера Тюрка, кількість нападів на цивільне населення в Україні зросла і, ймовірно, зараз є найвищою з 2024 року. Особливе занепокоєння викликають російські атаки безпілотниками.

"Я надзвичайно стурбований погіршенням ситуації з правами людини в Україні, зокрема через нинішні атаки. Кількість нападів на цивільних зросла й, імовірно, зараз є найвищою з 2024 року. Цивільне населення зазнає величезних страждань, особливо через обстріли безпілотниками", — зазначив комісар.

Він також звернув увагу на удари по важливих для життя людей об’єктах. Росія атакує не лише енергетичну систему, а й залізничні колії та супермаркети.

Тюрк наголосив, що удари по енергетичній інфраструктурі особливо впливають на літніх людей, людей з інвалідністю та інших цивільних.

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ООН закликає врахувати права людини під час мирних переговорів

Фолькер Тюрк висловив побоювання щодо подальшого розвитку ситуації в Україні. За його словами, він не бачить ознак того, що тенденція до посилення атак змінюється.

"Я побоююся найгіршого для цивільних в Україні впродовж наступних тижнів і місяців, оскільки, на жаль, не бачу змін у цій тенденції", — заявив верховний комісар.

Він вважає, що для припинення атак необхідно докласти значних зусиль. Також Тюрк наголосив, що права людини мають бути невіддільною частиною будь-якого припинення вогню та майбутніх мирних переговорів.

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Окремо комісар заявив, що не бачить достатньої уваги до страждань цивільного населення України.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні дійшла висновку, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України становлять воєнні злочини та злочини проти людяності.

Також повідомлялося, що ООН планує надати зимову допомогу понад 2 мільйонам українців.