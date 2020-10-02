Зе!рейтинг, Сашка-сутенер, свежая социология из Америки. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Это же очень и очень...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о пожарах на Луганщине: Я бы с обстрелами не объединял

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты пытаются поджечь сухую траву перед позициями ВСУ на Луганщине. ВИДЕО

Никто и не сомневается

Опять вредит...

Выборы все ближе...

Найвеличніший

В шумном балагане часто появлялся

Подлинный красавец Сашка-сутенер ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Дубинский является автором фейка о "проститутках Майдана", - СМИ. ВИДЕО

Свежая социология

Никакого кумовства, только родственники...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы "Слуги народа" обзавелись родственниками-помощниками, хотя Зеленский обещал, что "кумовства не будет", - "Схемы". ВИДЕО

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