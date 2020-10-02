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Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Это же очень и очень...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про пожежі на Луганщині: Я би з обстрілами не поєднував

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти намагаються підпалити суху траву перед позиціями ЗСУ на Луганщині. ВIДЕО

Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Ніхто й не сумнівається

Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Знову шкодить...

Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Вибори дедалі ближче...

Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Найвеличніший

Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

В шумном балагане часто появлялся
Подлинный красавец Сашка-сутенер ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський є автором фейку про "повій Майдану", - ЗМІ. ВIДЕО

Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Свіжа соціологія

Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Ніякого кумівства, тільки родичі...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепи "Слуги народу" обзавелись родичами-помічниками, хоча Зеленський обіцяв, що "кумівства не буде", – "Схеми". ВIДЕО

Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Зе!рейтинг

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Автор: 

Зеленський Володимир (24332) фотожаба (13974) Дубінський Олександр (492) Верещук Ірина (685) Пальчевський Андрій (38)


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Топ коментарі
+66
Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1122
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02.10.2020 21:24 Відповісти
+64
Зе!рейтинг, Сашка-сутенер, свежая социология из Америки. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6014
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02.10.2020 20:59 Відповісти
+41
Зе!рейтинг, Сашка-сутенер, свежая социология из Америки. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2671

...
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02.10.2020 21:02 Відповісти
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опжз і зелені таки здатні відновити ад в Києві та і по всій Україні.
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02.10.2020 20:55 Відповісти
Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6056
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02.10.2020 21:50 Відповісти
Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5704
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02.10.2020 21:53 Відповісти
Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5227
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03.10.2020 03:10 Відповісти
Зепанімер - у нужник туалетний папір видавати...
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02.10.2020 20:57 Відповісти
И не просто выдает
За три гривны вам с улыбкой
Даже жопу подотрёт.
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02.10.2020 21:21 Відповісти
Врет и манипулирует 01.10.2020 г.
https://1.bp.blogspot.com/-sLEmRVkTh2E/X3aZ4n6VbtI/AAAAAAAAApg/99E7z4sgc2cQF9C_sJJFexYgDgufwJVagCLcBGAsYHQ/s358/22.png Зе!рейтинг, Сашка-сутенер, свежая социология из Америки. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8337

За 1 октября 2020 года Зеленский соврал 3 раза.
"... жесткие карантинные меры сбили полностью первую волну. Мы были на душу населения почти самыми лучшими в Европе. Просто самыми лучшими"
Со времени введения карантина наблюдается беспрерывный рост рост количества заболевших, который уже превысил уровень 4000 в день. Реальные действий Зеленского по борьбе с эпидемией и его команды были просто провальными.
см. по теме
2020-07-31 Мы предупредили https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_31.html
2020-07-24 Второй тест на выздоровление, или они опасны для нашего здоровья
https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_24.html
"Многие страны будут работать над уничтожением атомной энергетики в Украине, а мы ее будем наоборот защищать "
За время правления Зеленского доля энергогенерации (самой дешевой из всех) АЭС в Украине упала до уровня 43% и продолжает падать. Из прибыльного и стабильно работающего предприятия "Энергоатом" превратился в убыточное.
"...Дубненский, Острожский замки и Таракановский форт отреставрируют в рамках проекта "Большая реставрация" "
Такой программы не существует вообще. Это просто выдумка Зеленского.
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02.10.2020 20:58 Відповісти
Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 890
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02.10.2020 21:55 Відповісти
И ГЛАВНОЕ ЗАПАДЛО.... ВРЕТ ЧТО ВРАЛ И НЕ ВРЕТ.....
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02.10.2020 21:58 Відповісти
Та не врал, - пиз....л!!! Врут только детки, а не нелохи, которым за 40.
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03.10.2020 09:05 Відповісти
Зе!рейтинг, Сашка-сутенер, свежая социология из Америки. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6014
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02.10.2020 20:59 Відповісти
сказать честно, то он и не консервировался.

это был открытый враг независимой Украины.

И тот, кто его взял на работу, прекрасно об этом знал.

И именно за это и взял.

А того, кто взял, назначил тот, за кого проголосовало большинство избирателей.
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02.10.2020 21:28 Відповісти
А большинство избирателей проголосовали потому что хотят не независимой Украины, а "вождя из народа", т.е. советского союза им не хватает.
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05.10.2020 10:10 Відповісти
Зе!рейтинг, Сашка-сутенер, свежая социология из Америки. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2671

...
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02.10.2020 21:02 Відповісти
Я бы не решился...
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02.10.2020 21:16 Відповісти
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02.10.2020 21:22 Відповісти
Верещучка не только не может победить коррупцию.
Ее морда может вызвать антиэрекцию.
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02.10.2020 21:35 Відповісти
відкусить.
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02.10.2020 21:42 Відповісти
Енурезу боюся...
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02.10.2020 22:50 Відповісти
Ти не один.
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03.10.2020 09:23 Відповісти
ЇЇ хабало краще виглядало б за бачком унітаза . .
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02.10.2020 21:28 Відповісти
врачи не рекомендуют искусственное стимулирование запоров
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02.10.2020 21:30 Відповісти
http://www.epravda.com.ua/news/2020/10/2/665857/ "Метінвест" Ахметова-Новинського очолив рейтинг найбільших приватних компаній України , Так и Украину ПРИВАТИЗИРУЮТ и сдадут Московииhttps://images.cnscdn.com/images/1/2/f/b/12fb7bbefe0a602a5cc9052ae434964c/original.jpg
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02.10.2020 21:18 Відповісти
Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9194
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02.10.2020 21:19 Відповісти
))) да!
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02.10.2020 21:22 Відповісти
Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1122
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02.10.2020 21:24 Відповісти
эбонитовой палкой?
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02.10.2020 22:53 Відповісти
Рекомендую дишлом ві
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03.10.2020 09:25 Відповісти
Рекомендую дишлом від воза, тільки не поломайте, ще згодиться для інших.
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03.10.2020 09:27 Відповісти
Да фотожабы смешные, но я например уверена в качественной работе Пальчевського если он станет мэром
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02.10.2020 21:28 Відповісти
Та все уверены !

Вопрос только в том, на кого.
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02.10.2020 21:31 Відповісти
И я уверен как в анализе мочи клоуна который делали у пальчевского 😂😂😂
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02.10.2020 21:33 Відповісти
Так так ,, супермегаіксперд всіх времьйон і народов вміє бути переконливим ,, але тільки не серед людей які мають голову на плечах . .
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02.10.2020 21:35 Відповісти
Если качество работы Пальчевскиого будет соответствовать вашей пунктуации, то я Киеву искренне посочувствую.
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02.10.2020 23:20 Відповісти
проблема пальчевского в том, что ему нельзя записывать видосики!
на картинках он выглядит импозантным умным мужичком!
но на видео - это какое-то пту для отсталых
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03.10.2020 00:58 Відповісти
Это при том, что к видео он готовится...
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03.10.2020 11:17 Відповісти
это ГРУ для отсталых
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05.10.2020 11:37 Відповісти
всем например по}{ в чем ты там уверена
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05.10.2020 11:37 Відповісти
https://bykvu.com/ru/bukvy/za-zgorilij-dim-300-tis-shmigal-ozvuchiv-sumi-viplat-postrazhdalim-vid-pozhezh-na-luganshhini/ За сгоревший дом - 300 тыс.: Шмыгаль озвучил суммы выплат пострадавшим от пожаров в Луганской области , На Расии горели деревни, погорельцам отстраивали новые дома,потом общины стали хитрее вся деревня договорилась и подпалили убогие свои дома и прошло несколько раз,потом в Кремле заподозрили и помощь свели постепенно на нет. Нарид Украины в прифронтовой части , тоже может думать по российски.https://images.cnscdn.com/images/0/5/4/d/054db54fa65cb5894c3cc8bad85392f3/original.jpg .
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02.10.2020 21:29 Відповісти
ой, дурак!.. (с)
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03.10.2020 13:49 Відповісти
Если бы вы жили постоянно под обстрелами вы как бы поступили?,а ещё стреляют свои московские и чтобы наказать другую сторону разорением.чтобы вы предприняли как ватница?
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03.10.2020 17:40 Відповісти
На вопросы в стиле "Если бы вы были ид*отом" я отвечаю просто: Я не ид*от (поэтому не живу постоянно под обстрелами). ИМХО: Все люди которые не выезжают из зоны боевых действий остаются там на свой страх и риск. Их проблемы не должны решаться государством иным путем окромя предоставления возможности уехать. Вместо того чтобы ремонтировать разрушенные обстрелами дома и коммуникации можно было бы подшаманить пустые домики в селах Волыни и переселять людей туда.
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05.10.2020 10:16 Відповісти
У Андрея Ивановича, получилось бы у США, он решыл бы многие проблемы той сверхдержавы)
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02.10.2020 21:29 Відповісти
В США пока не долбонулись,чтобы выбрать чмошника,который в 90х баллотировался в Госдуму свинособакии
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02.10.2020 21:36 Відповісти
це все забавно, та найбыльше мены подобаэться мем про Пальчевського. Такий президент потрыбний США.
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02.10.2020 21:30 Відповісти
Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9918
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02.10.2020 21:32 Відповісти
Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4285Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9842
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02.10.2020 21:33 Відповісти
какие русские,такая и весна..Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9788
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02.10.2020 21:42 Відповісти
Вот такие на "той стороне" братья-шахтеры. Кого только нет, - русские, буряты, чеченцы, осетины, китайцы, "кизяки" разного "помёта", в общем - Вавилонское столпотворение, а не фокинские "повстанцы". На каком языке с ними договариваться о мире, панове наши рукамиводители?
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03.10.2020 09:18 Відповісти
олйух нитуП...... .
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02.10.2020 21:42 Відповісти
Быдло кацапское, запомни, раз и на всегда - твой путин ху@ло , твоя недострана - рашка на последней олимпиада была даже без флага и без гимна, ее так и называли "страна 404"... Твою Сибирь твой путин ху@ло уже отдал китайцам в пользование на 50 лет, вместе с такими же, как ты, кацапами-крепостными и запомни, кацапский гаденыш - Слава Украине! Героям Слава! Смерть врагам! Украина превыше всего!...
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02.10.2020 21:55 Відповісти
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який легалізує самогоноваріння в Україні. Втім легально варити самогон можна буде лише за умови, що це ж домогосподарство одночасно виготовлятиме й молоко.https://apnews.com.ua/site/assets/files/0/45/103/120273929_1034244130380266_700164358150883399_o.780x480.jpg?v=we0tb Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4929
https://apnews.com.ua/site/assets/files/0/45/103/120273929_1034244130380266_700164358150883399_o.780x480.jpg?v=we0tb Можно козу держать
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02.10.2020 21:44 Відповісти
думала стеб ,
ан нет - реформа!!
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03.10.2020 13:53 Відповісти
Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4553
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02.10.2020 21:50 Відповісти
Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2053
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02.10.2020 22:04 Відповісти
http://www.radikal.ru Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8471
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02.10.2020 22:28 Відповісти
жЫдо- Зе-тварь!
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02.10.2020 23:10 Відповісти
а шо уже даже так а не наоборот? ото хреновые времена для обоих!
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03.10.2020 00:08 Відповісти
Володимир Зеленський ознайомився із діяльністю підприємства, яке шиє ексклюзивні весільні сукні ... Повезіть йогов місто та на екскурсію, де виготовляють предмети, які допомагають не народжуватись новим ЗЕдебілам...
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03.10.2020 00:18 Відповісти
Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9303
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03.10.2020 01:50 Відповісти
А с чего у трындабола Пальчевского такой рейтинг... Из-за молодой Нино(на 18 лет моложе), с которой нагулял байстрюкiв еще до развода с официальной женой, с которой прожил 30 лет... Мабуть та сожительница -звычайный тупень-пиявка... бо спрятал ее на своей вилле на Майорке, которую ко всему, еще и не задекларировал...ХМЫ...
Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2495
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03.10.2020 03:57 Відповісти
Трамп Пальчевському програє.
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03.10.2020 04:00 Відповісти
та шутки шутками, а и вправду, шо за деланый рейтинг, у матюкливого пришибоса, даже в шутку.
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03.10.2020 04:04 Відповісти
Янелох в його євролабі паркан сечі здавав. ЗеНарік йому за це і не такий рейтинг намалює.
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03.10.2020 04:10 Відповісти
дык, пальчевский ща ранты попутал, мешает зенелоха с грязью, а шо он запоет в мерах?
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03.10.2020 04:14 Відповісти
а за кого теперь я буду держать бубочку... Ну ладно, поликлиника пальчевского выручила бубочку с предвыборными анализами, но сейчас же пальчевский льет на бубочку лайно.... Как можно такое терпеть, еще и на меры Киева дать возможность баллотироваться?
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03.10.2020 04:10 Відповісти
Кловани розважаються.
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03.10.2020 04:13 Відповісти
Вот тока паритета не вижу. Пальчевский пана Вову дерьмом поливает, а клоун тупо молчит, этим довольствуется... Но ведь так ему не получится из себя крутого изобразить, даже лохом не получится, бо спальчик его конкретно опускает... А мож по этому случаю Вы правы, просто, у бубочки на такой случай раздвоение личности: в одном случае он - голобородько-голохвастов, в другом ждун и терпила.
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03.10.2020 04:19 Відповісти
Пальчевский, Вовочку не дерьмом поливает а возвращает аналиЗЕ обратно! Срок хранения вышел...
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03.10.2020 06:28 Відповісти
Так он там (в лаборатории) срал что ли? 🤔🙄 В говне не нашли кокаина? 😝
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03.10.2020 14:33 Відповісти
С горя Трамп и заболел.
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03.10.2020 09:21 Відповісти
Кловани розважаються... На шо намек, типо, пальчевский - особист от пыни и бубочка туда же?
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03.10.2020 04:25 Відповісти
Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8417
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03.10.2020 08:56 Відповісти
Достойная смена Вальцману...
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03.10.2020 11:25 Відповісти
Почему пальчевский не на первом месте? Непонятно! 🤔😁
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03.10.2020 14:24 Відповісти
 
 