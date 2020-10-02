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Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Это же очень и очень...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти намагаються підпалити суху траву перед позиціями ЗСУ на Луганщині. ВIДЕО
Ніхто й не сумнівається
Знову шкодить...
Вибори дедалі ближче...
Найвеличніший
В шумном балагане часто появлялся
Подлинный красавец Сашка-сутенер ...
Свіжа соціологія
Ніякого кумівства, тільки родичі...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепи "Слуги народу" обзавелись родичами-помічниками, хоча Зеленський обіцяв, що "кумівства не буде", – "Схеми". ВIДЕО
Зе!рейтинг
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Топ коментарі
+66 oleg1966
показати весь коментар02.10.2020 21:24 Відповісти Посилання
+64 Oleh57
показати весь коментар02.10.2020 20:59 Відповісти Посилання
+41 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар02.10.2020 21:02 Відповісти Посилання
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За три гривны вам с улыбкой
Даже жопу подотрёт.
https://1.bp.blogspot.com/-sLEmRVkTh2E/X3aZ4n6VbtI/AAAAAAAAApg/99E7z4sgc2cQF9C_sJJFexYgDgufwJVagCLcBGAsYHQ/s358/22.png
За 1 октября 2020 года Зеленский соврал 3 раза.
"... жесткие карантинные меры сбили полностью первую волну. Мы были на душу населения почти самыми лучшими в Европе. Просто самыми лучшими"
Со времени введения карантина наблюдается беспрерывный рост рост количества заболевших, который уже превысил уровень 4000 в день. Реальные действий Зеленского по борьбе с эпидемией и его команды были просто провальными.
см. по теме
2020-07-31 Мы предупредили https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_31.html
2020-07-24 Второй тест на выздоровление, или они опасны для нашего здоровья
https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_24.html
"Многие страны будут работать над уничтожением атомной энергетики в Украине, а мы ее будем наоборот защищать "
За время правления Зеленского доля энергогенерации (самой дешевой из всех) АЭС в Украине упала до уровня 43% и продолжает падать. Из прибыльного и стабильно работающего предприятия "Энергоатом" превратился в убыточное.
"...Дубненский, Острожский замки и Таракановский форт отреставрируют в рамках проекта "Большая реставрация" "
Такой программы не существует вообще. Это просто выдумка Зеленского.
это был открытый враг независимой Украины.
И тот, кто его взял на работу, прекрасно об этом знал.
И именно за это и взял.
А того, кто взял, назначил тот, за кого проголосовало большинство избирателей.
...
Ее морда может вызвать антиэрекцию.
Вопрос только в том, на кого.
на картинках он выглядит импозантным умным мужичком!
но на видео - это какое-то пту для отсталых
https://apnews.com.ua/site/assets/files/0/45/103/120273929_1034244130380266_700164358150883399_o.780x480.jpg?v=we0tb Можно козу держать
ан нет - реформа!!