Зе!Рейтинг, Сашко-сутенер, свіжа соціологія з Америки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Это же очень и очень...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про пожежі на Луганщині: Я би з обстрілами не поєднував

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти намагаються підпалити суху траву перед позиціями ЗСУ на Луганщині. ВIДЕО

Ніхто й не сумнівається

Знову шкодить...

Вибори дедалі ближче...

Найвеличніший

В шумном балагане часто появлялся

Подлинный красавец Сашка-сутенер ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський є автором фейку про "повій Майдану", - ЗМІ. ВIДЕО

Свіжа соціологія

Ніякого кумівства, тільки родичі...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепи "Слуги народу" обзавелись родичами-помічниками, хоча Зеленський обіцяв, що "кумівства не буде", – "Схеми". ВIДЕО

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