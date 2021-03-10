Очередное самоубийство в Киеве: женщина выпрыгнула с 22-го этажа. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве в ЖК "Парковые озера" женщина выпала из окна многоэтажки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев.Оперативный" в Facebook.

"На месте работают врачи и правоохранители. Детали уточняются", - сказано в сообщении.

Как пишет "Главком", местные жители сообщили, что женщина погибла мгновенно, она упала на асфальт с 22 этажа. Также сообщается, что у погибшей остались дети.

Фото: Киев Оперативный

Вместе с тем, заместитель директора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало в комментарии Украинской правде подтведил факт гибели женщины.

"Да, зарегистрирован такой случай. Женщина, прыгнула, на смерть. 1968 года рождения", - сообщил Тракало.

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Он добавил, что сейчас на правоохранители устанавливают личность погибшей.

Как сообщалось ранее, вечером 9 марта в Святошинском районе Киева погибла несовершеннолетняя девочка, которая выпала с балкона многоэтажки.

18 февраля в столичной клиники "Охматдет" доставили 15-летнего киевлянина, который наглотался таблеток.

Также, в последние дни в Украине фиксируют увеличение количества случаев падения с высоты несовершеннолетних. В том числе 1 февраля во двух районах Киева выпали из окон многоэтажек две 16-летние девушки.

На следующий день, 2 февраля, погибла 17-летняя девочка в результате падения с балкона 17 этажа киевского дома.

16 февраля столичные правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели 13-летней девушки в результате падения с балкона 14 этажа жилого дома в Дарницком районе Киева.

17 февраля в этом районе с 16 этажа упала 15-летняя девушка.