Очередное самоубийство в Киеве: женщина выпрыгнула с 22-го этажа. ВИДЕО+ФОТО
В Киеве в ЖК "Парковые озера" женщина выпала из окна многоэтажки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев.Оперативный" в Facebook.
"На месте работают врачи и правоохранители. Детали уточняются", - сказано в сообщении.
Как пишет "Главком", местные жители сообщили, что женщина погибла мгновенно, она упала на асфальт с 22 этажа. Также сообщается, что у погибшей остались дети.
Фото: Киев Оперативный
Вместе с тем, заместитель директора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало в комментарии Украинской правде подтведил факт гибели женщины.
"Да, зарегистрирован такой случай. Женщина, прыгнула, на смерть. 1968 года рождения", - сообщил Тракало.
Он добавил, что сейчас на правоохранители устанавливают личность погибшей.
Как сообщалось ранее, вечером 9 марта в Святошинском районе Киева погибла несовершеннолетняя девочка, которая выпала с балкона многоэтажки.
18 февраля в столичной клиники "Охматдет" доставили 15-летнего киевлянина, который наглотался таблеток.
Также, в последние дни в Украине фиксируют увеличение количества случаев падения с высоты несовершеннолетних. В том числе 1 февраля во двух районах Киева выпали из окон многоэтажек две 16-летние девушки.
На следующий день, 2 февраля, погибла 17-летняя девочка в результате падения с балкона 17 этажа киевского дома.
16 февраля столичные правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели 13-летней девушки в результате падения с балкона 14 этажа жилого дома в Дарницком районе Киева.
17 февраля в этом районе с 16 этажа упала 15-летняя девушка.
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на це ще наклалася депресія через "36 лютого" і неможливість де небудь безпечно відпочити
А тут: синий, синий, синий...
Хорошо свернуть на 10.03.21 14:18 Очередное самоубийство в Киеве: женщина выпрыгнула с 22-го этажа.
Каждый день происходит много самоубийств. Я не хочу приводить цифры - очень много. И каждый день много гибнет и на дорогах, и много в пожарах - каждый день.
Если так, то журнашлюха, проанализируй данные, приведи статистику, расскажи что делается для уменьшения.
Нет журнашлюхи сосут из пальца а биомасса страдает под мониторами.
в средние века, в европе, накатила волна женских самоубийств. ничо не помогало. убивались вовсю, больше чем сегодня. и тогда трупы этих самоубийц начали обнажёнными выставлять на городских площадях на всеобщее обозрение. самоубиваться прекратили. женская психология.
шо за новые ментовские технологии?
только вот каждых 40 сек. кто-то в мире кончает жизнь самоубийство.... в год около 1 млн человек ....
в 2018 в Украине убралось почти 20 000.... Средний возраст 19 лет.... к чему это нагнетание все?
Рассказывали... как начинет теплеть, домохозяйки лезут мыть окна снаружи, ну и ой...
Люди завжди укорочували собі віку, хтось від "кохання" хтось від безнадії, хтось від хвороб і болю втікає на той світ як фізичного так і душевного...
Хоча тут може вона просто містером пропером вікна протерала....