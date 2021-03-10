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Очередное самоубийство в Киеве: женщина выпрыгнула с 22-го этажа. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве в ЖК "Парковые озера" женщина выпала из окна многоэтажки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев.Оперативный" в Facebook.

"На месте работают врачи и правоохранители. Детали уточняются", - сказано в сообщении.

Как пишет "Главком", местные жители сообщили, что женщина погибла мгновенно, она упала на асфальт с 22 этажа. Также сообщается, что у погибшей остались дети. 

Очередное самоубийство в Киеве: женщина выпрыгнула с 22-го этажа 01

Фото: Киев Оперативный

Вместе с тем, заместитель директора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало в комментарии Украинской правде подтведил факт гибели женщины.

"Да, зарегистрирован такой случай. Женщина, прыгнула, на смерть. 1968 года рождения",  - сообщил Тракало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Telegram заблокировали десяток "групп смерти", - МВД

Он добавил, что сейчас на правоохранители устанавливают личность погибшей.

Как сообщалось ранее, вечером 9 марта в Святошинском районе Киева погибла несовершеннолетняя девочка, которая выпала с балкона многоэтажки.

18 февраля в столичной клиники "Охматдет" доставили 15-летнего киевлянина, который наглотался таблеток.

Также, в последние дни в Украине фиксируют увеличение количества случаев падения с высоты несовершеннолетних. В том числе 1 февраля во двух районах Киева выпали из окон многоэтажек две 16-летние девушки.

На следующий день, 2 февраля, погибла 17-летняя девочка в результате падения с балкона 17 этажа киевского дома.

16 февраля столичные правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели 13-летней девушки в результате падения с балкона 14 этажа жилого дома в Дарницком районе Киева.

17 февраля в этом районе с 16 этажа упала 15-летняя девушка.

Киев (25518) самоубийство (999)


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Топ комментарии
+17
Корона или платежка за лютий?
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10.03.2021 14:20
+12
Пора закачивать эту моду. Уже сотни раз доказано передоказано, что чем больше пишут и показывают про суициды , тем моднее это становится.
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10.03.2021 14:22
+9
При Порошенко такого не было..
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10.03.2021 14:21
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Корона или платежка за лютий?
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10.03.2021 14:20 Ответить
Синій кит для дорослих. Заблокувати інтернет, лишити тільки "правильні" сайти))
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10.03.2021 14:23 Ответить
в минулому році - знімав квартиру - через карантин і супутні проблеми з фінансами - чув скандали майже на кожному поверсі! причому серьзні - з "багатоповерховими" матами, з биттям посуду і навіть одного разу був свідком як чоловік не пускав додому свою дружину!!
на це ще наклалася депресія через "36 лютого" і неможливість де небудь безпечно відпочити
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10.03.2021 14:31 Ответить
та да, коронабесие влияет очень сильно. нет работы, нет денег, из каждого утюга каждый день льётся один негатив и раздувается паника. вот и итог.
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10.03.2021 14:37 Ответить
а в цьому році тебе вигнали з тієї квартири?
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10.03.2021 15:27 Ответить
ремонт робив в своєму будинку - требу було десь жити, щоб не на звалищі
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10.03.2021 15:55 Ответить
они прыгают от действий Зеленого кита
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10.03.2021 14:56 Ответить
ага сколько ля парашютисток не состоялось.... а мы плачем мол чому мало парашютистов в армии Украины... за те месяца что прыгнули причем слабый женский пол можно было роту сформировать как минимум
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10.03.2021 15:14 Ответить
коли є заради чого жити - стрибнути не просто!
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10.03.2021 15:57 Ответить
Зеленый *ид.
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10.03.2021 15:59 Ответить
На фоне коронавируса и ежедневных новостей, малейший разболанс в личной жизни и... полетели...
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10.03.2021 17:01 Ответить
корона. реально на мозги дает. у меня с концентрацией стало намного хуже, а у кого-то депрессия, похоже, взяла верх над самосохранением(
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10.03.2021 14:24 Ответить
Доктор Померанц (2011) фільм на цю тематику...лікує - з поверху і об асфальт
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10.03.2021 15:48 Ответить
Скоріше вавка в голові, коли вирішила дітей своїх залишити на призволяще.
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10.03.2021 14:31 Ответить
При Порошенко такого не было..
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10.03.2021 14:21 Ответить
Так толсто, что очень даже тонко.
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10.03.2021 14:23 Ответить
Змістовно
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10.03.2021 14:30 Ответить
Ага. Все тогда так разьелись шо не пролазили в окна.
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10.03.2021 14:31 Ответить
Ну так комиссар Рекс даже так и утверждал, що українці дуже багато їдять😁
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10.03.2021 14:37 Ответить
А та, махнарылый, проедься в метро!
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10.03.2021 16:38 Ответить
Верните Петю . Погибшим людям его сладких конфет и сказок не хватало , вот и решились пойти на крайность
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10.03.2021 14:34 Ответить
Модератор! Ти залишив коменти відкритими для таких покидьків?!
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10.03.2021 15:08 Ответить
Зато тебе и тогда и сейчас хватает бутылок на которых ты сидишь
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10.03.2021 15:29 Ответить
Зачет .Лопату конфет этим троллям !
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10.03.2021 16:18 Ответить
Если это зависимость, то, возможно, от неё нужно лечить.
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10.03.2021 15:42 Ответить
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10.03.2021 14:48 Ответить
Во двух? Да и не такую херню цензор писал.
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10.03.2021 14:57 Ответить
Прискорбно...
А тут: синий, синий, синий...
Хорошо свернуть на 10.03.21 14:18 Очередное самоубийство в Киеве: женщина выпрыгнула с 22-го этажа.
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10.03.2021 14:22 Ответить
Пора закачивать эту моду. Уже сотни раз доказано передоказано, что чем больше пишут и показывают про суициды , тем моднее это становится.
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10.03.2021 14:22 Ответить
Телефоны все расскажут
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10.03.2021 14:27 Ответить
Вже страшно попід будинками ходити.
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10.03.2021 14:29 Ответить
Саме головне шо навіть шлєм не допоможе...
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10.03.2021 14:32 Ответить
Забембили.
Каждый день происходит много самоубийств. Я не хочу приводить цифры - очень много. И каждый день много гибнет и на дорогах, и много в пожарах - каждый день.

Если так, то журнашлюха, проанализируй данные, приведи статистику, расскажи что делается для уменьшения.

Нет журнашлюхи сосут из пальца а биомасса страдает под мониторами.
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10.03.2021 14:34 Ответить
Проблемы в жизни - чего людям ждать голодной смерти, неывыносимых болей от болезней и быть никому ненужным даже бдизким родственникам. Нет это не весенние обострение это проблема общества и госсударства.В этой жизни человек выбирает путь себе сам как и на фронте попав в окружение или чека последней гранаты или издевательство в плену...
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10.03.2021 14:35 Ответить
не знаю что толкает людей на то, но если сегануть в низ головой с 3 єтожа, єффект тот же, за то даже сообразить не успеешь, а 22й или 17й єто жутко. за время падения и передумать можно, но есть маленькое но... поздно.
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10.03.2021 14:38 Ответить
Лететь одну секунду либо три - разница небольшая и ничего не успеешь осознать
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10.03.2021 14:43 Ответить
Пох
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10.03.2021 14:39 Ответить
Может окно мыла?
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10.03.2021 14:42 Ответить
есть старая психологическая байка.
в средние века, в европе, накатила волна женских самоубийств. ничо не помогало. убивались вовсю, больше чем сегодня. и тогда трупы этих самоубийц начали обнажёнными выставлять на городских площадях на всеобщее обозрение. самоубиваться прекратили. женская психология.
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10.03.2021 14:47 Ответить
Це зараз нетолерантно і сексізм!
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10.03.2021 17:21 Ответить
Так я не зрозумів - випала з вікна чи стрибнула ??
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10.03.2021 14:50 Ответить
74 наголосували, выбрасываются от хорошей жизни
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10.03.2021 14:53 Ответить
Коменти адміністратор не відключив.
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10.03.2021 15:07 Ответить
шо 1968 знают досконально,а вот личность устанавливают .
шо за новые ментовские технологии?
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10.03.2021 15:21 Ответить
радиоуглеродный анализ
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10.03.2021 15:30 Ответить
А разобраться БЫ чья лапша у неё на ушах интернетовская, общественная, теле, или семейная. Потому как отовсюду идёт моральное давление на уши, а люди не все морально устойчивы и некоторые не могут себя удержать от греха.
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10.03.2021 15:38 Ответить
жаль, нет у нас культуры камикадзе, хоть польза была бы.
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10.03.2021 15:51 Ответить
увидела по телеку клоуна с побритой грудью...
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10.03.2021 16:06 Ответить
Начнём с того, что новая квартира в жилищном комплексе - штука не дешёвая.
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10.03.2021 16:40 Ответить
журналисДы хайпуют.... волну расгоняют на трупах...
только вот каждых 40 сек. кто-то в мире кончает жизнь самоубийство.... в год около 1 млн человек ....
в 2018 в Украине убралось почти 20 000.... Средний возраст 19 лет.... к чему это нагнетание все?
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10.03.2021 16:53 Ответить
Заборонити висотні будинки! Розібрати, а мешканців виселити на вулицю. Щоб не розбивалися.
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10.03.2021 17:50 Ответить
Жаль , что не моя бывшая ...ядь.
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10.03.2021 20:30 Ответить
Окна мыла, что-ли?
Рассказывали... как начинет теплеть, домохозяйки лезут мыть окна снаружи, ну и ой...
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10.03.2021 20:57 Ответить
а давайте кожного потопельника чи повішеного в новинах висвітлювати.
Люди завжди укорочували собі віку, хтось від "кохання" хтось від безнадії, хтось від хвороб і болю втікає на той світ як фізичного так і душевного...
Хоча тут може вона просто містером пропером вікна протерала....
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11.03.2021 09:32 Ответить
 
 