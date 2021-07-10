Сеть АЗС Glusko возобновила продажу топлива, - журналист Плинский. ФОТО
Сеть автозаправочных станций Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком, возобновила продажу топлива.
Об этом журналист Евгений Плинский пишет в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"А как все красиво начиналось. Обыски СБУ и ГФС, обвинения в прямой связи с Медведчуком, арест и закрытие сети. Но... прошло пару месяцев и все возвращается на свои места. Сеть АЗС Glusko возобновила продажу топлива. Вчера заехал и лично убедился. Отгружает все та же ТОВ "Глуско Ритейл", банки платежи проводят, все супер. Ну а владеет сетью, все тот же Нисан Моисеев который летал с Медведчуком и Козаком в Москву. Что происходит? Дичайшая некомпетентность СБУ и ГФС, которые не могут довести даже такую историю до конца, или это типичны политический договорняк?", - отметил Плинский.
Тем временем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 10 июля назвал иформацию о возобновлении работы сети АЗС Glusko фейком.
"Введенные санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме. Информация, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или то, что "санкции не работают" - сознательная и целенаправленная дезинформация общества, (она. - Ред.) не соответствует действительности", - заявил Данилов.
По его словам, не соответствует действительности и распространенная некоторыми СМИ информация о "якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку одной из коммерческих структур".
Напомним, 19 февраля СНБО наложила санкции на имущество Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за расследования СБУ относительно возможного финансирования терроризма со стороны политика. Тогда секретарь СНБО отметил, что санкции применяются ко всему имуществу, которым владеет Медведчук. 11 мая Виктору Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене. С тех пор политик находится под домашним арестом.
11 марта стало известно, что Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба проводят масштабную спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций Glusco. В СБУ заявили, что выявилена масштабная махинация с "теневой" реализацией некачественных нефтепродуктов на объектах Glusco. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов - около 240 млн грн.
СМИ связывают сеть Glusco с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.
