9 061 38

Сеть АЗС Glusko возобновила продажу топлива, - журналист Плинский. ФОТО

Сеть автозаправочных станций Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком, возобновила продажу топлива.

Об этом журналист Евгений Плинский пишет в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"А как все красиво начиналось. Обыски СБУ и ГФС, обвинения в прямой связи с Медведчуком, арест и закрытие сети. Но... прошло пару месяцев и все возвращается на свои места. Сеть АЗС Glusko возобновила продажу топлива. Вчера заехал и лично убедился. Отгружает все та же ТОВ "Глуско Ритейл", банки платежи проводят, все супер. Ну а владеет сетью, все тот же Нисан Моисеев который летал с Медведчуком и Козаком в Москву. Что происходит? Дичайшая некомпетентность СБУ и ГФС, которые не могут довести даже такую историю до конца, или это типичны политический договорняк?", - отметил Плинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции СНБО в отношении Медведчука действуют в полном объеме, информация об их ослаблении и продаже сети АЗС - фейк, - Данилов

Сеть АЗС Glusko возобновила продажу топлива, - журналист Плинский 01Сеть АЗС Glusko возобновила продажу топлива, - журналист Плинский 02

Тем временем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 10 июля назвал иформацию о возобновлении работы сети АЗС Glusko фейком.

"Введенные санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме. Информация, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или то, что "санкции не работают" - сознательная и целенаправленная дезинформация общества, (она. - Ред.) не соответствует действительности", - заявил Данилов.

По его словам, не соответствует действительности и распространенная некоторыми СМИ информация о "якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку одной из коммерческих структур".

Напомним, 19 февраля СНБО наложила санкции на имущество Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за расследования СБУ относительно возможного финансирования терроризма со стороны политика. Тогда секретарь СНБО отметил, что санкции применяются ко всему имуществу, которым владеет Медведчук. 11 мая Виктору Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене. С тех пор политик находится под домашним арестом.

11 марта стало известно, что Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба проводят масштабную спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций Glusco.  В СБУ заявили, что выявилена масштабная махинация с "теневой" реализацией некачественных нефтепродуктов на объектах Glusco. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов - около 240 млн грн.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Я сказал, что будет много интересных вещей", - Данилов об обысках в сети АЗС, которую связывают с Медведчуком

СМИ связывают сеть Glusco с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

АЗС (392) Данилов Алексей (1066)
Топ комментарии
+17
Данилов же четко сказал, санкции санкциями, а людям нужно работать !!!
10.07.2021 16:18 Ответить
+17
Как можно купить арестованное предприятие? У которого наложен арест на недвижимое и движимое имущество, бумаги,счета и т.д.? Просто зеленая пошесть как обычно тупо врет.
10.07.2021 16:31 Ответить
+15
Ага, когда презедент страны *******, то по-другому быть и не могло
10.07.2021 17:13 Ответить
так и должно быть
10.07.2021 16:18 Ответить
Ага, когда презедент страны *******, то по-другому быть и не могло
показать весь комментарий
10.07.2021 17:13 Ответить
мудрий нарід не протів
10.07.2021 18:00 Ответить
Дійство кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
10.07.2021 17:29 Ответить
Може Socar їх вже купив? Але інфи такої ще не було.
10.07.2021 16:18 Ответить
Как можно купить арестованное предприятие? У которого наложен арест на недвижимое и движимое имущество, бумаги,счета и т.д.? Просто зеленая пошесть как обычно тупо врет.
10.07.2021 16:31 Ответить
та наче таки купують...але хз яким матюком.
10.07.2021 16:44 Ответить
Значится предприятие не арестовано от слова совсем. А зеленая пошесть как обычно тупо врет.
10.07.2021 16:46 Ответить
не сильно здивуюсь.
10.07.2021 16:51 Ответить
Как сообщалось, в начале июля районный суд Харькова https://biz.censor.net/n3275118. В ГФС отмечали, что арест был наложен преимущественно на горюче-смазочные материалы, а не на сами АЗС и их деятельность. Источник: https://biz.censor.net/n3276191
10.07.2021 17:16 Ответить
В політиці цинічність зустрічається дуже часто. Але те, що відбулося у Закарпатті - це вже занадто. І справа не тільки в тому, що там коаліцію зробили Слуга народу і ОПЗЖ. Ні, це мене не дивує. Бо це стара історія про жабу і гадюку. А от те, що публічно розповідаючи про боротьбу з Медведчуко, Зеленський дав добро на співпрацю з ним на Закарпатті. І вже співпрацює. Бо Зеленський і компанія так сильно боряться з Медведчуком і ОПЗЖ, що керувати бюджетом Закарпаття віддали аж родичу Медведчука. Тому що бабло для них головне.

Взагалі, хочу вам детально розповісти про те, що відбулось на Закарпатті. Як всім відомо куратором області зробили Миколу Тищенко. Вам більше відомий, як власника ресторану Велюр, що працював під час заборони працювати всім ресторанам. Але не треба заздрити. Бо служіння народу штука важка та вимагає... класти на закон. До цього Коля ні разу не був на Закарпатті. Навіть Закарпаття не міг відрізнити і плутав в інтерв'ю. Хоча, яка різниця? Да, пане президент?

Досі в області в коаліції були «Рідне Закарпаття", "Європейська Солідарність", "Батьківщина". Тоді головою ради зробили генерала-губернатора від Слуги народу Олексія Петрова. Чекіста із 27 річним стажем. А потім йому на підсилення з ОП відправили Тищенко. І почалося. Зараз той самий Петров разом із Тищенко вирішили деребанити область із новими хлопцями. Вирішили, що треба з найкращими для них - з ОПЗЖ. Тому, що Медведчук зараз на гачку і буде співпрацювати з Банковою. І #Слуги віддали їм найголовніше - дали керувати бюджетом Закарпаття. Кому саме? Родичу Медведчука такому собі Івану Чубирку.

Оце так, наша святість Володимир Зеленський завзято бореться із сепарами від Медведчука в області, де найбільший ризик виникнення сепаратизму. Але віддає всі найважливіші комісії сепарам. Тобто більшість створили з тими кого президент називає ворогами України. Однією рукою санкію накладає, а іншою ОПЗЖ в коаліцію із Слугами бере та дає їм можливість впливати на все в області. Виконавець голова Закарпатської облради Олексій Петров. «Добро» на таку коаліцію привіз в область Микола Тищенко. Це якийсь нонсенс якщо не знайти чим мотивовані Слуги. А питання в розподілі бабла. Це ще не все.

Владу Закарпаття, окрім політичної партії "Слуга народу", відтепер представлятимуть "Опозиційна платформа - За життя", "Команда Андрія Балоги", "За Майбутнє", "КМКС" Партія угорців України". Ще одна ягідка на торті це, то що лідер цих угорців в розшуку по лінії СБУ і переховується закордоном. В нову коаліцію «слуг» увійшла вам невідома Ілдика Орос ("КМКС")
Колишня ректорка Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці II. На мітингу в Будапешті заявила, що угорців в Україні утискають фашистськими методами, за що була на допиті в СБУ. А ще вона соратниця такого собі "кримінального" В.Брензовича та є одним із провідників інтересів офіційного Будапешта на Закарпатті. І фактично працює проти інтересів України. Але це не засмучює Зелнського та Тищенко. Бо вони не знали, що я займуся цією історією.

Я вже не кажу, що голосування було в порушення регламенту - з голосу депутата від "ОПЗЖ" Віктора Русина по кличці «Антибіотик», без обговорення в комісіях.
Пам'ятаєте скандальні вибори в Мукачево 2004? Він тоді керівав міліцією Закарпаття. Тож у вас не буде запитань, чому людину с таким досвідом використовує Банкова. Тим більше, що він активний антимайданівець і колишній силовик. А це те, що зараз щиро шанують в ОП. Хоча розпил бабла там поважають більше.

Вчора в області провели спецоперацію і виявили розкрадання на «Великому крадівництві». Мали збудувати приймальне відділення для хворих на COVID-19, але частину грошей вкрали. То, що це приведе до нових можливих смертей нікого з цих корупционерів не хвилює, бо вони цинічні та зухвалі. Що ж - в області ще багато об'єктів будується. І певно, ОПЗЖ рулити бюджетом Закарпаття взяли для того, аби ті навчили #слуг правильно красти і розповіли, як більше не попадатись.
10.07.2021 17:38 Ответить
Районный Суд, отменяет решение СНБО... В любой другой стране... Думаю, сами понимаете.
показать весь комментарий
10.07.2021 18:35 Ответить
так, виглядає не дуже.
10.07.2021 19:12 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut

Дмитрий

@dmitriypaut


Следите за руками!
- Импорт рузьге ДТ вместо Медведчука осуществляет Сокар
- Сегодня Глуско переоформлено на Сокар
При этом Сокар закупает ДТ на Мацковии у фирмы Медведчука.
Охуэнные санкции!
А ещё ВОГ признан банкротом и он никому ничего не должен
11.07.2021 00:00 Ответить
Данилов же четко сказал, санкции санкциями, а людям нужно работать !!!
10.07.2021 16:18 Ответить
Медведчук:
- Санкции, какие санкции?... Ах, ЭТИ санкции! Это конечно "очень страшно", да-да!
10.07.2021 16:19 Ответить
Ой,а чеки вже не доказ да, пане Данилов?!!
10.07.2021 16:21 Ответить
Это подделка! Сам Шеф СНБО сказал. Обязаны верить!!!
показать весь комментарий
10.07.2021 19:30 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/3276313/vchera_ot_puli_rossiyiskogo_snayipera_vblizi_zolotogo_pogib_voin_24yi_ombr_vladimir_yaskiv_foto
10.07.2021 16:22 Ответить
10.07.21 11:09 С 24-летним сержантом 58-й ОМПБр Евгением Курасовым, убитым российским снайпером 8 июля у Песков, попрощаются завтра на Сумщине. ФОТО
https://censor.net/ru/photo_news/3276281/******************************************************************************************************************
10.07.2021 16:42 Ответить
Эх Порх,порох...зря ты сделал честные выборы,ой зря...
10.07.2021 16:24 Ответить
Не зря , лохи должны страдать и мудрый нарид также
10.07.2021 17:17 Ответить
В Днепре Glusco и не прикращали торговать ...
10.07.2021 16:28 Ответить
Как и яхта Мертветчука никуда не девалась с судовых реестров.
10.07.2021 16:33 Ответить
Сеть АЗС Glusko возобновила продажу топлива, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 790
10.07.2021 16:31 Ответить
АльО, зебилы!
Это уже уринотерапия или вам не долетает, вас же 73 процента?!
27.06 спокойно работали тоже
10.07.2021 16:35 Ответить
Обильно льется топливо в бензобаки, то есть ссанье в глаза зебилов.
10.07.2021 16:57 Ответить
а лошары 73% и дальше верят, что из тупоголового наркомана может быть хороший президент
10.07.2021 17:04 Ответить
СБУ(ФСБ) чемодан занесли
10.07.2021 17:24 Ответить
а шо вы хотели от клоуна во главе станы, какая разница собственно
10.07.2021 17:35 Ответить
Поговорили? Порадовались? Новые тарифы на газ проглотили? Договорняк закончен. Убытки больше не нужны. Теперь и "домашний арест" будет отменен. Сразу после повышения цены электричества. Что бы поговорили! Давайте, лошары, обсуждайте!
10.07.2021 18:32 Ответить
И что характерно стоимость бензина на заправках Глуско минимум на 1 грн ниже чем на патриотических АЗС. В 2014 на Лукойле разница доходила до 4-5 грн и все кричали про бойкот, но почему-то никому не хотелось объявить бойкот Окко, Вогу и т.д. Из-за их чрезмерного аппетита.
10.07.2021 19:12 Ответить
Со скидкой на ОККО такая же цена , но мы семь лет бойкотируем glusco и Amik ( Лукойл ) , пусть продают хоть по 10 гривен
10.07.2021 22:33 Ответить
Крыша теперь новая?
10.07.2021 20:28 Ответить
Теперь в ОП деньги напрямую заносят, многоходовочка😁😁😁
10.07.2021 20:56 Ответить
"санкії снбо - в дєйствіі!!!!!"

зе-біли, вітаю...
10.07.2021 22:00 Ответить
Так это уже SOCAR, идиоты журналисты, все уже продано.
11.07.2021 09:16 Ответить
 
 