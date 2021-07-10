УКР
Мережа АЗС Glusko відновила продаж палива, - журналіст Плинський. ФОТО

Мережа автозаправних станцій Glusco, яку пов'язують із Віктором Медведчуком, відновила продаж палива.

Про це журналіст Євген Плинський пише у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"А як все гарно починалося. Обшуки СБУ і ДФС, звинувачення в прямому зв'язку з Медведчуком, арешт і закриття мережі. Але ... минуло кілька місяців, і все повертається на свої місця. Мережа АЗС Glusko відновила продаж палива. Вчора заїхав і особисто переконався. Відвантажує все те ж ТОВ "Глуск Рітейл", банки платежі проводять, все супер. Ну а володіє мережею все той же Нісан Моісеєв, який літав із Медведчуком і Козаком у Москву. Що відбувається? Дика некомпетентність СБУ і ДФС, які не можуть довести навіть таку історію до кінця, або це типовий політичний "договірняк"?" - зазначив Плинський.

Читайте також: Санкції РНБО стосовно Медведчука діють у повному обсязі, інформація про їх послаблення і продаж мережі АЗС - фейк, - Данілов

Водночас секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олексій Данілов 10 липня назвав інформацію про відновлення роботи мережі АЗС Glusko фейком.

"Запроваджені санкції щодо Медведчука діють у повному обсязі. Інформація, яку цілеспрямовано поширюють у ЗМІ про нібито послаблення санкційного режиму стосовно Медведчука і його активів або про те, що "санкції не працюють", - свідома і цілеспрямована дезінформація суспільства, (вона. - Ред .) не відповідає дійсності", - заявив Данілов.

За його словами, не відповідає дійсності і поширена окремими медіа інформація про "начебто купівлю мережі автозаправних станцій, яка належить Медведчуку, однією з комерційних структур".

Нагадаємо, 19 лютого РНБО наклала санкції на майно Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через розслідування СБУ щодо можливого фінансування тероризму з боку політика. Тоді секретар РНБО зауважив, що санкції застосовуються до всього майна, яким володіє Медведчук. 11 травня Віктору Медведчуку оголосили про підозру у державній зраді. Відтоді політик перебуває під домашнім арештом.

11 березня стало відомо, що Служба безпеки України та Державна податкова служба проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі автозаправних станцій Glusco. У СБУ заявили, що виявлено масштабну махінацію з "тіньовою" реалізацією неякісних нафтопродуктів на об'єктах Glusco. Орієнтовний розмір  ухилення від сплати податків - близько 240 млн грн.

Читайте також: 90% справ ДФС щодо конвертцентрів та підпільних АЗС розвалюються у судах,- нардеп Холодов

ЗМІ пов'язують мережу Glusco з кумом президента РФ Віктором Медведчуком.

АЗС (1900) Данілов Олексій (1259)
+17
Данилов же четко сказал, санкции санкциями, а людям нужно работать !!!
10.07.2021 16:18 Відповісти
+17
Как можно купить арестованное предприятие? У которого наложен арест на недвижимое и движимое имущество, бумаги,счета и т.д.? Просто зеленая пошесть как обычно тупо врет.
10.07.2021 16:31 Відповісти
+15
Ага, когда презедент страны *******, то по-другому быть и не могло
10.07.2021 17:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так и должно быть
10.07.2021 16:18 Відповісти
Ага, когда презедент страны *******, то по-другому быть и не могло
10.07.2021 17:13 Відповісти
мудрий нарід не протів
10.07.2021 18:00 Відповісти
Дійство кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
10.07.2021 17:29 Відповісти
Може Socar їх вже купив? Але інфи такої ще не було.
10.07.2021 16:18 Відповісти
Как можно купить арестованное предприятие? У которого наложен арест на недвижимое и движимое имущество, бумаги,счета и т.д.? Просто зеленая пошесть как обычно тупо врет.
10.07.2021 16:31 Відповісти
та наче таки купують...але хз яким матюком.
10.07.2021 16:44 Відповісти
Значится предприятие не арестовано от слова совсем. А зеленая пошесть как обычно тупо врет.
10.07.2021 16:46 Відповісти
не сильно здивуюсь.
10.07.2021 16:51 Відповісти
Как сообщалось, в начале июля районный суд Харькова https://biz.censor.net/n3275118. В ГФС отмечали, что арест был наложен преимущественно на горюче-смазочные материалы, а не на сами АЗС и их деятельность. Источник: https://biz.censor.net/n3276191
10.07.2021 17:16 Відповісти
В політиці цинічність зустрічається дуже часто. Але те, що відбулося у Закарпатті - це вже занадто. І справа не тільки в тому, що там коаліцію зробили Слуга народу і ОПЗЖ. Ні, це мене не дивує. Бо це стара історія про жабу і гадюку. А от те, що публічно розповідаючи про боротьбу з Медведчуко, Зеленський дав добро на співпрацю з ним на Закарпатті. І вже співпрацює. Бо Зеленський і компанія так сильно боряться з Медведчуком і ОПЗЖ, що керувати бюджетом Закарпаття віддали аж родичу Медведчука. Тому що бабло для них головне.

Взагалі, хочу вам детально розповісти про те, що відбулось на Закарпатті. Як всім відомо куратором області зробили Миколу Тищенко. Вам більше відомий, як власника ресторану Велюр, що працював під час заборони працювати всім ресторанам. Але не треба заздрити. Бо служіння народу штука важка та вимагає... класти на закон. До цього Коля ні разу не був на Закарпатті. Навіть Закарпаття не міг відрізнити і плутав в інтерв'ю. Хоча, яка різниця? Да, пане президент?

Досі в області в коаліції були «Рідне Закарпаття", "Європейська Солідарність", "Батьківщина". Тоді головою ради зробили генерала-губернатора від Слуги народу Олексія Петрова. Чекіста із 27 річним стажем. А потім йому на підсилення з ОП відправили Тищенко. І почалося. Зараз той самий Петров разом із Тищенко вирішили деребанити область із новими хлопцями. Вирішили, що треба з найкращими для них - з ОПЗЖ. Тому, що Медведчук зараз на гачку і буде співпрацювати з Банковою. І #Слуги віддали їм найголовніше - дали керувати бюджетом Закарпаття. Кому саме? Родичу Медведчука такому собі Івану Чубирку.

Оце так, наша святість Володимир Зеленський завзято бореться із сепарами від Медведчука в області, де найбільший ризик виникнення сепаратизму. Але віддає всі найважливіші комісії сепарам. Тобто більшість створили з тими кого президент називає ворогами України. Однією рукою санкію накладає, а іншою ОПЗЖ в коаліцію із Слугами бере та дає їм можливість впливати на все в області. Виконавець голова Закарпатської облради Олексій Петров. «Добро» на таку коаліцію привіз в область Микола Тищенко. Це якийсь нонсенс якщо не знайти чим мотивовані Слуги. А питання в розподілі бабла. Це ще не все.

Владу Закарпаття, окрім політичної партії "Слуга народу", відтепер представлятимуть "Опозиційна платформа - За життя", "Команда Андрія Балоги", "За Майбутнє", "КМКС" Партія угорців України". Ще одна ягідка на торті це, то що лідер цих угорців в розшуку по лінії СБУ і переховується закордоном. В нову коаліцію «слуг» увійшла вам невідома Ілдика Орос ("КМКС")
Колишня ректорка Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці II. На мітингу в Будапешті заявила, що угорців в Україні утискають фашистськими методами, за що була на допиті в СБУ. А ще вона соратниця такого собі "кримінального" В.Брензовича та є одним із провідників інтересів офіційного Будапешта на Закарпатті. І фактично працює проти інтересів України. Але це не засмучює Зелнського та Тищенко. Бо вони не знали, що я займуся цією історією.

Я вже не кажу, що голосування було в порушення регламенту - з голосу депутата від "ОПЗЖ" Віктора Русина по кличці «Антибіотик», без обговорення в комісіях.
Пам'ятаєте скандальні вибори в Мукачево 2004? Він тоді керівав міліцією Закарпаття. Тож у вас не буде запитань, чому людину с таким досвідом використовує Банкова. Тим більше, що він активний антимайданівець і колишній силовик. А це те, що зараз щиро шанують в ОП. Хоча розпил бабла там поважають більше.

Вчора в області провели спецоперацію і виявили розкрадання на «Великому крадівництві». Мали збудувати приймальне відділення для хворих на COVID-19, але частину грошей вкрали. То, що це приведе до нових можливих смертей нікого з цих корупционерів не хвилює, бо вони цинічні та зухвалі. Що ж - в області ще багато об'єктів будується. І певно, ОПЗЖ рулити бюджетом Закарпаття взяли для того, аби ті навчили #слуг правильно красти і розповіли, як більше не попадатись.
10.07.2021 17:38 Відповісти
Районный Суд, отменяет решение СНБО... В любой другой стране... Думаю, сами понимаете.
показати весь коментар
10.07.2021 18:35 Відповісти
так, виглядає не дуже.
10.07.2021 19:12 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut

Дмитрий

@dmitriypaut


Следите за руками!
- Импорт рузьге ДТ вместо Медведчука осуществляет Сокар
- Сегодня Глуско переоформлено на Сокар
При этом Сокар закупает ДТ на Мацковии у фирмы Медведчука.
Охуэнные санкции!
А ещё ВОГ признан банкротом и он никому ничего не должен
11.07.2021 00:00 Відповісти
Данилов же четко сказал, санкции санкциями, а людям нужно работать !!!
10.07.2021 16:18 Відповісти
Медведчук:
- Санкции, какие санкции?... Ах, ЭТИ санкции! Это конечно "очень страшно", да-да!
10.07.2021 16:19 Відповісти
Ой,а чеки вже не доказ да, пане Данилов?!!
10.07.2021 16:21 Відповісти
Это подделка! Сам Шеф СНБО сказал. Обязаны верить!!!
показати весь коментар
https://censor.net/ru/photo_news/3276313/vchera_ot_puli_rossiyiskogo_snayipera_vblizi_zolotogo_pogib_voin_24yi_ombr_vladimir_yaskiv_foto
10.07.2021 16:22 Відповісти
10.07.21 11:09 С 24-летним сержантом 58-й ОМПБр Евгением Курасовым, убитым российским снайпером 8 июля у Песков, попрощаются завтра на Сумщине. ФОТО
https://censor.net/ru/photo_news/3276281/******************************************************************************************************************
10.07.2021 16:42 Відповісти
Эх Порх,порох...зря ты сделал честные выборы,ой зря...
10.07.2021 16:24 Відповісти
Не зря , лохи должны страдать и мудрый нарид также
10.07.2021 17:17 Відповісти
В Днепре Glusco и не прикращали торговать ...
10.07.2021 16:28 Відповісти
Как и яхта Мертветчука никуда не девалась с судовых реестров.
10.07.2021 16:33 Відповісти
Сеть АЗС Glusko возобновила продажу топлива, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 790
10.07.2021 16:31 Відповісти
АльО, зебилы!
Это уже уринотерапия или вам не долетает, вас же 73 процента?!
27.06 спокойно работали тоже
10.07.2021 16:35 Відповісти
Обильно льется топливо в бензобаки, то есть ссанье в глаза зебилов.
10.07.2021 16:57 Відповісти
а лошары 73% и дальше верят, что из тупоголового наркомана может быть хороший президент
10.07.2021 17:04 Відповісти
СБУ(ФСБ) чемодан занесли
10.07.2021 17:24 Відповісти
а шо вы хотели от клоуна во главе станы, какая разница собственно
10.07.2021 17:35 Відповісти
Поговорили? Порадовались? Новые тарифы на газ проглотили? Договорняк закончен. Убытки больше не нужны. Теперь и "домашний арест" будет отменен. Сразу после повышения цены электричества. Что бы поговорили! Давайте, лошары, обсуждайте!
10.07.2021 18:32 Відповісти
И что характерно стоимость бензина на заправках Глуско минимум на 1 грн ниже чем на патриотических АЗС. В 2014 на Лукойле разница доходила до 4-5 грн и все кричали про бойкот, но почему-то никому не хотелось объявить бойкот Окко, Вогу и т.д. Из-за их чрезмерного аппетита.
10.07.2021 19:12 Відповісти
Со скидкой на ОККО такая же цена , но мы семь лет бойкотируем glusco и Amik ( Лукойл ) , пусть продают хоть по 10 гривен
10.07.2021 22:33 Відповісти
Крыша теперь новая?
10.07.2021 20:28 Відповісти
Теперь в ОП деньги напрямую заносят, многоходовочка😁😁😁
10.07.2021 20:56 Відповісти
"санкії снбо - в дєйствіі!!!!!"

зе-біли, вітаю...
10.07.2021 22:00 Відповісти
Так это уже SOCAR, идиоты журналисты, все уже продано.
11.07.2021 09:16 Відповісти
 
 