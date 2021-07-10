Мережа АЗС Glusko відновила продаж палива, - журналіст Плинський. ФОТО
Мережа автозаправних станцій Glusco, яку пов'язують із Віктором Медведчуком, відновила продаж палива.
Про це журналіст Євген Плинський пише у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"А як все гарно починалося. Обшуки СБУ і ДФС, звинувачення в прямому зв'язку з Медведчуком, арешт і закриття мережі. Але ... минуло кілька місяців, і все повертається на свої місця. Мережа АЗС Glusko відновила продаж палива. Вчора заїхав і особисто переконався. Відвантажує все те ж ТОВ "Глуск Рітейл", банки платежі проводять, все супер. Ну а володіє мережею все той же Нісан Моісеєв, який літав із Медведчуком і Козаком у Москву. Що відбувається? Дика некомпетентність СБУ і ДФС, які не можуть довести навіть таку історію до кінця, або це типовий політичний "договірняк"?" - зазначив Плинський.
Водночас секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олексій Данілов 10 липня назвав інформацію про відновлення роботи мережі АЗС Glusko фейком.
"Запроваджені санкції щодо Медведчука діють у повному обсязі. Інформація, яку цілеспрямовано поширюють у ЗМІ про нібито послаблення санкційного режиму стосовно Медведчука і його активів або про те, що "санкції не працюють", - свідома і цілеспрямована дезінформація суспільства, (вона. - Ред .) не відповідає дійсності", - заявив Данілов.
За його словами, не відповідає дійсності і поширена окремими медіа інформація про "начебто купівлю мережі автозаправних станцій, яка належить Медведчуку, однією з комерційних структур".
Нагадаємо, 19 лютого РНБО наклала санкції на майно Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через розслідування СБУ щодо можливого фінансування тероризму з боку політика. Тоді секретар РНБО зауважив, що санкції застосовуються до всього майна, яким володіє Медведчук. 11 травня Віктору Медведчуку оголосили про підозру у державній зраді. Відтоді політик перебуває під домашнім арештом.
11 березня стало відомо, що Служба безпеки України та Державна податкова служба проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі автозаправних станцій Glusco. У СБУ заявили, що виявлено масштабну махінацію з "тіньовою" реалізацією неякісних нафтопродуктів на об'єктах Glusco. Орієнтовний розмір ухилення від сплати податків - близько 240 млн грн.
ЗМІ пов'язують мережу Glusco з кумом президента РФ Віктором Медведчуком.
Взагалі, хочу вам детально розповісти про те, що відбулось на Закарпатті. Як всім відомо куратором області зробили Миколу Тищенко. Вам більше відомий, як власника ресторану Велюр, що працював під час заборони працювати всім ресторанам. Але не треба заздрити. Бо служіння народу штука важка та вимагає... класти на закон. До цього Коля ні разу не був на Закарпатті. Навіть Закарпаття не міг відрізнити і плутав в інтерв'ю. Хоча, яка різниця? Да, пане президент?
Досі в області в коаліції були «Рідне Закарпаття", "Європейська Солідарність", "Батьківщина". Тоді головою ради зробили генерала-губернатора від Слуги народу Олексія Петрова. Чекіста із 27 річним стажем. А потім йому на підсилення з ОП відправили Тищенко. І почалося. Зараз той самий Петров разом із Тищенко вирішили деребанити область із новими хлопцями. Вирішили, що треба з найкращими для них - з ОПЗЖ. Тому, що Медведчук зараз на гачку і буде співпрацювати з Банковою. І #Слуги віддали їм найголовніше - дали керувати бюджетом Закарпаття. Кому саме? Родичу Медведчука такому собі Івану Чубирку.
Оце так, наша святість Володимир Зеленський завзято бореться із сепарами від Медведчука в області, де найбільший ризик виникнення сепаратизму. Але віддає всі найважливіші комісії сепарам. Тобто більшість створили з тими кого президент називає ворогами України. Однією рукою санкію накладає, а іншою ОПЗЖ в коаліцію із Слугами бере та дає їм можливість впливати на все в області. Виконавець голова Закарпатської облради Олексій Петров. «Добро» на таку коаліцію привіз в область Микола Тищенко. Це якийсь нонсенс якщо не знайти чим мотивовані Слуги. А питання в розподілі бабла. Це ще не все.
Владу Закарпаття, окрім політичної партії "Слуга народу", відтепер представлятимуть "Опозиційна платформа - За життя", "Команда Андрія Балоги", "За Майбутнє", "КМКС" Партія угорців України". Ще одна ягідка на торті це, то що лідер цих угорців в розшуку по лінії СБУ і переховується закордоном. В нову коаліцію «слуг» увійшла вам невідома Ілдика Орос ("КМКС")
Колишня ректорка Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці II. На мітингу в Будапешті заявила, що угорців в Україні утискають фашистськими методами, за що була на допиті в СБУ. А ще вона соратниця такого собі "кримінального" В.Брензовича та є одним із провідників інтересів офіційного Будапешта на Закарпатті. І фактично працює проти інтересів України. Але це не засмучює Зелнського та Тищенко. Бо вони не знали, що я займуся цією історією.
Я вже не кажу, що голосування було в порушення регламенту - з голосу депутата від "ОПЗЖ" Віктора Русина по кличці «Антибіотик», без обговорення в комісіях.
Пам'ятаєте скандальні вибори в Мукачево 2004? Він тоді керівав міліцією Закарпаття. Тож у вас не буде запитань, чому людину с таким досвідом використовує Банкова. Тим більше, що він активний антимайданівець і колишній силовик. А це те, що зараз щиро шанують в ОП. Хоча розпил бабла там поважають більше.
Вчора в області провели спецоперацію і виявили розкрадання на «Великому крадівництві». Мали збудувати приймальне відділення для хворих на COVID-19, але частину грошей вкрали. То, що це приведе до нових можливих смертей нікого з цих корупционерів не хвилює, бо вони цинічні та зухвалі. Що ж - в області ще багато об'єктів будується. І певно, ОПЗЖ рулити бюджетом Закарпаття взяли для того, аби ті навчили #слуг правильно красти і розповіли, як більше не попадатись.
https://twitter.com/dmitriypaut
Дмитрий
@dmitriypaut
Следите за руками!
- Импорт рузьге ДТ вместо Медведчука осуществляет Сокар
- Сегодня Глуско переоформлено на Сокар
При этом Сокар закупает ДТ на Мацковии у фирмы Медведчука.
Охуэнные санкции!
А ещё ВОГ признан банкротом и он никому ничего не должен
- Санкции, какие санкции?... Ах, ЭТИ санкции! Это конечно "очень страшно", да-да!
https://censor.net/ru/photo_news/3276281/******************************************************************************************************************
Это уже уринотерапия или вам не долетает, вас же 73 процента?!
27.06 спокойно работали тоже
зе-біли, вітаю...