Мережа АЗС Glusko відновила продаж палива, - журналіст Плинський. ФОТО

Мережа автозаправних станцій Glusco, яку пов'язують із Віктором Медведчуком, відновила продаж палива.

Про це журналіст Євген Плинський пише у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"А як все гарно починалося. Обшуки СБУ і ДФС, звинувачення в прямому зв'язку з Медведчуком, арешт і закриття мережі. Але ... минуло кілька місяців, і все повертається на свої місця. Мережа АЗС Glusko відновила продаж палива. Вчора заїхав і особисто переконався. Відвантажує все те ж ТОВ "Глуск Рітейл", банки платежі проводять, все супер. Ну а володіє мережею все той же Нісан Моісеєв, який літав із Медведчуком і Козаком у Москву. Що відбувається? Дика некомпетентність СБУ і ДФС, які не можуть довести навіть таку історію до кінця, або це типовий політичний "договірняк"?" - зазначив Плинський.

Водночас секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олексій Данілов 10 липня назвав інформацію про відновлення роботи мережі АЗС Glusko фейком.

"Запроваджені санкції щодо Медведчука діють у повному обсязі. Інформація, яку цілеспрямовано поширюють у ЗМІ про нібито послаблення санкційного режиму стосовно Медведчука і його активів або про те, що "санкції не працюють", - свідома і цілеспрямована дезінформація суспільства, (вона. - Ред .) не відповідає дійсності", - заявив Данілов.

За його словами, не відповідає дійсності і поширена окремими медіа інформація про "начебто купівлю мережі автозаправних станцій, яка належить Медведчуку, однією з комерційних структур".

Нагадаємо, 19 лютого РНБО наклала санкції на майно Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через розслідування СБУ щодо можливого фінансування тероризму з боку політика. Тоді секретар РНБО зауважив, що санкції застосовуються до всього майна, яким володіє Медведчук. 11 травня Віктору Медведчуку оголосили про підозру у державній зраді. Відтоді політик перебуває під домашнім арештом.

11 березня стало відомо, що Служба безпеки України та Державна податкова служба проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі автозаправних станцій Glusco. У СБУ заявили, що виявлено масштабну махінацію з "тіньовою" реалізацією неякісних нафтопродуктів на об'єктах Glusco. Орієнтовний розмір ухилення від сплати податків - близько 240 млн грн.

ЗМІ пов'язують мережу Glusco з кумом президента РФ Віктором Медведчуком.