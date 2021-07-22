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Меня избили за общественную деятельность и противодействие криминалитету. Вмешивать Филатова - глупость нариковских технологов, - правозащитница Эшонкулова

Избитая неизвестными правозащитница из Днепра Наталья Эшонкулова уже чувствует себя лучше и просит не вмешивать в историю с ее избиением мэра города Бориса Филатова.

Об этом  она сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Узнала абсолютно случайно от знакомого врача, как к нему подходили двое неизвестных и интересовались историей моей болезни. Понятно, что врачебная тайна осталась при нем, но это абсолютно не помешало нариковским посланникам накалякать свои утверждения о том, что "не так-то и сильно меня избили". Постом ниже эти же слуги дьявола развивали тему: как несчастную Наташу Эшонкулову чуть не убили "по заказу Филатова" и как она стала всего лишь сакральной жертвой в политических распрях сильных мира сего", - отмечает она.

"Так разберитесь уже, нариковские прислужники: меня "жестоко чуть не убили в интересах Филатова" или меня "не так-то сильно избили" нариковские отморозки?", - добавила Эшонкулова.

"И да, вмешивать Филатова в историю моего избиения/незаконченного убийства - сущая глупость нариковских технологов. Напоминаю, что меня избили за мою общественную деятельность, позицию и посильное противодействие криминалитету", - утверждает правозащитница.

"Расскажу для добрых людей, которые за меня переживали, писали и молились . Мне уже лучше. Я переехала в другое место по причине необходимости операции на носу. В больнице руки прекрасного хирурга Я.Б.Соколенко восстановили мне перегородку. О результатах говорить рано, потому что вместо носа у меня было какое-то месиво, но если что-то не понравится, то я всегда смогу прийти приблизительно через пол года на реконструкцию носа", - подытожила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нариковская шобла пытается убить меня. Если со мной что-то случится, прошу винить в этом Александра Петровского", - двое неизвестных избили правозащитницу из Днепра Эшонкулову. ВИДЕО 18+

Меня избили за общественную деятельность и противодействие криминалитету. Вмешивать Филатова - глупость нариковских технологов, - правозащитница Эшонкулова 01

Она также обнародовала скрины из постов, в которых недоброжелатели рассуждают о ее избиении, состоянии активистки и некой заинтересованности городских властей в данном преступлении.  

Меня избили за общественную деятельность и противодействие криминалитету. Вмешивать Филатова - глупость нариковских технологов, - правозащитница Эшонкулова 02
Меня избили за общественную деятельность и противодействие криминалитету. Вмешивать Филатова - глупость нариковских технологов, - правозащитница Эшонкулова 03

Ранее сообщалось, что в Днепре двое неизвестных избили известную правозащитницу Наталью Эшонкулову. Мэр Днепра Борис Филатов обратился к новоназначенному главе МВД Денису Монастырскому с призывом найти виновных в избиении правозащитницы. 

Автор: 

Днепр (4444) избиение (9818) организованная преступность (66) правозащитники (678) преступность (953) активист (632) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+9
нехера себе легкие ушкодження....
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22.07.2021 11:25 Ответить
+9
Нарик - то не єдинна кримінальна структура в Дніпрі. Їх там декілька (наприклад, інша описується в сусідній інфі "https://censor.net/ru/news/3278541/abroskin_o_prigovore_za_ubiyistvo_oleshko_sarmata_eto_pretsedent_signal_dlya_ubiyits_ubivayite_i_zarabatyvayite"), і чи не з усіма ними потерпіла конфліктувала. Так що знайти замовника цього злочину буде нелегко...
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22.07.2021 11:26 Ответить
+5
У петровського репутація??? Ви з дуба впали шановний??? Бандюга цей петровський - а в бандитів поняття такого як репутація просто не існує хоча дуже часто в нас в Україні вони видають себе за респектабельних бізнесменів але навички бандитів від тогог нікуди не зникають - вони на все життя.
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22.07.2021 13:04 Ответить
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нехера себе легкие ушкодження....
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22.07.2021 11:25 Ответить
перелом носа це легкі тілесні
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22.07.2021 13:15 Ответить
Ему бы такие легкие ушкодження...
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22.07.2021 17:03 Ответить
Нарик - то не єдинна кримінальна структура в Дніпрі. Їх там декілька (наприклад, інша описується в сусідній інфі "https://censor.net/ru/news/3278541/abroskin_o_prigovore_za_ubiyistvo_oleshko_sarmata_eto_pretsedent_signal_dlya_ubiyits_ubivayite_i_zarabatyvayite"), і чи не з усіма ними потерпіла конфліктувала. Так що знайти замовника цього злочину буде нелегко...
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22.07.2021 11:26 Ответить
С кем только она не конфликтовала, истины ради скажу, хоть я и не верю, что её заказали Филатов и Корбан, но с ними она тоже конфликтовала и не раз, взять хотя бы снос ларьков, где она выступала как юрист от имени хозяев ларьков.
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22.07.2021 11:43 Ответить
Так же не верю, что её заказал Петровский, потому что она ему ничего сделать не могла, а тогда какой ему смысл портить себе репутацию.
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22.07.2021 11:45 Ответить
У петровського репутація??? Ви з дуба впали шановний??? Бандюга цей петровський - а в бандитів поняття такого як репутація просто не існує хоча дуже часто в нас в Україні вони видають себе за респектабельних бізнесменів але навички бандитів від тогог нікуди не зникають - вони на все життя.
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22.07.2021 13:04 Ответить
Oleh . для черных( которые у нас живут ) , любой преступник в авторитете , а если вор не славянин - то лепший друг
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22.07.2021 18:47 Ответить
К чему этот бред?
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22.07.2021 19:14 Ответить
Зря вы так думаете) именно бандиты очень щепетильно относятся к своей репутации)
В этой среде, если нет определённой репутации (авторитета) то ты никто.
Там неправильно сказанные слова, а тем более поступки, могут стоить очень много, вплоть до смерти.
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22.07.2021 19:18 Ответить
Ну так це бандитська репутація - а я маю на увазі репутацію порядної людини. Я згоден з Вами що в нас в Україні бандитська репутація в більшості випадків стоїть на порядок вище від репутації порядної людини - тому і маємо те що маємо.
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22.07.2021 19:45 Ответить
Они там все повязаны круговой порукой. Нарик может быть замешан если не напрямую, то косвенно. Просто дал намек кое-кому из бывших или действующих ментов, а тот, скорее всего, и организовал нападение. Чувствуется подготовка. Ментовские лучше всех знают, как заметать следы и придумывать алиби. Заметьте, арестованные сразу ушли в молчанку. Видать, их уже проинструктировали.
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24.07.2021 20:25 Ответить
Ключевое слово "может замешан")
А может и нет. Там хватало у неё врагов.
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24.07.2021 22:47 Ответить
видать пообещали вырвать клитор без наркоза,поэтому Филатов и ни при чём...
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22.07.2021 11:49 Ответить
А временами он вашего ЗЕбила накуй посылает и называет дурачком)))
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22.07.2021 12:25 Ответить
а то мэсная мэнтура не знает как получаются достоверные сведения вплоть до явки с повин-
ной с глубокими раскаяниями в содеянном - от каждой группировки берётся не сам бугор а
основной бригадир коему две гориллы растянувши за руки помогают обнять бетонного столба
...... говорят работает на все 100 и даже до столба не доходят... попробуйте у вас обязательно
получится.
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22.07.2021 12:24 Ответить
 
 