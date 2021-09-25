Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олигархической ветви власти в Украине больше не будет, - Зеленский

Читайте на "Цензор.НЕТ": Западные СМИ обратили внимание на особую роль Коломойского в принятии закона об олигархах

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Канады Галадза о деолигархизации: записывать категорию людей в закон может быть очень опасным





Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" думает, что делать с принятым законом об олигархах после обнаружения в нем ошибок, - Гетманцев













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